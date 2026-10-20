Direktor reprezentacije Argentine iz vremena kada je Dijego Armando Maradona nastupao za nju Oskar Ramon Viljon otkrio od čega je tim Argentine strahovao pred meč sa Jugoslavijom.

Izvor: SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia

Na 5. Mundijalu prijateljstva u Ulcinju među preko 1.000 zvanica i uz mnoge regionalne sportske legende bio je i Oskar Ramon Viljon. Direktor reprezentacije Argentine u periodu kada je Dijego Armando Maradona igrao za nacionalni tim sada je otišao sa oproštajne utakmice Lionela Mesija da bi stigao u Crnu Goru.

"Morao sam da stignem na avion, napustio sam u poluvremenu utakmicu i taksijem požurio na aerodrom", rekao je Viljon na Mundijalu prijateljstva.

Morao je nakon toga da odgovori na pitanje da li je za njega bolji Lionel Mesi ili Dijego Maradona? "Pa, nesumnjivo su to dva najbolja igrača, svaki sa svojim stilom. Ja sam takođe rekao: Maradona je najbolji u univerzumu, a Mesi je najbolji u galaksiji", rekao je uz osmijeh Oskar Ramon Viljon.

Prisjetio se 1990. i Jugoslavije

Bio je Oskar Ramon Viljon direktor reprezentacije Argentine kada je Argentina sa Maradonom osvojila Mundijal 1986. godine, ali i kada je na penale pobijedila Jugoslaviju u četvrtfinalu 1990.

"U timu smo bili malo nervozni zbog toga što igramo mi Južnoamerikanci protiv Evropljana. Poslije, penal je uvijek stvar sreće. Ali finale bez Kaniđe za nas je bilo praktično odlučujuće, jer je bio u svom najboljem trenutku karijere. Ali dobro, sudbina je tako htjela", rekao je Oskar Ramon Viljon na 5. Mundijalu prijateljstva.

Šta se desilo bez Kaniđe?

Argentina je nakon titule osvojene 1986. godine te 1990. savladala Brazil u kultnom meču osmine finala, zatim je prošla Jugoslaviju, pa Italiju na penale. U Rimu 8. jula 1990. u finalu penalom Andreasa Bremea u 85. minutu Zapadna Njemačka osvojila je titulu.