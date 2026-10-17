Keba za svadbu sina daje 200.000 €:Pjevač odvojio bogatstvo, snajka će blistati u vjenčanici od 30.000€

Dragan Kojić Keba planira svadbu svog sina Igora sa budžetom od 200.000 eura, uključujući vjenčanicu od 30.000 eura.

Izvor: Pink.rs/screenshot

Dragan Kojić Keba ne želi da štedi kada je u pitanju jedan od najvažnijih dana u životu njegovog sina Igora Kojića, pa je, kako se navodi iz bliskog okruženja, za svadbeno veselje spreman da izdvoji čak 200.000 eura.

Pjevač želi da sve bude na najvišem nivou, od dekoracije i muzike do hrane i najsitnijih detalja koji će ovaj dan učiniti nezaboravnim za mladence i njihove goste.

Veseljak

Kako se priča, na organizaciji se neće štedeti, a posebna pažnja biće posvećena izgledu sale, koja bi trebalo da bude dekorisana tako da ostavi bez daha sve prisutne. Elegantni aranžmani, raskošni cvjetni ukrasi i pažljivo odabrani detalji trebalo bi da doprinesu atmosferi kakva se očekuje na jednom ovakvom slavlju.

Svaki segment proslave biće pažljivo osmišljen, jer je Kebina želja da njegov sin ovaj poseban trenutak pamti cijelog života.Veliki dio budžeta navodno će biti namenjen i muzici, koja je neizostavan dio svakog velikog veselja na estradi. S obzirom na to da je Keba decenijama na muzičkoj sceni, jasno je da zna koliko je važno da atmosfera bude na zavidnom nivou i da se gosti dobro provedu. Očekuje se da će se tokom večeri nizati pjesme, a da će slavlje biti organizovano tako da zadovolji i najistančanije ukuse.

Ipak, posebnu pažnju privlači vjenčanica koju bi trebalo da ponese Igorova izabranica. Prema navodima, za haljinu je predviđeno oko 30.000 eura, što je iznos od kojeg mnogima zastaje dah. Mlada bi tako mogla da zablista u raskošnoj kreaciji, pažljivo odabranoj za dan kada će sve oči biti uprte u nju. Venčanica će, ukoliko se ovi navodi ostvare, biti jedan od najskupljih detalja čitave ceremonije.

Do detalja

Ni kada je riječ o hrani, porodica Kojić ne planiraju kompromise. Na meniju će se, kako se priča, naći jela pripremljena po principu a la kard, što podrazumijeva izbor jela sa jelovnika, uz poseban akcenat na kvalitet i način posluživanja. Očekuje se da gastronomska ponuda bude prilagođena različitim ukusima, kako bi svaki gost uživao u svečanoj večeri.

Za Kebinu porodicu ovo nije samo još jedno slavlje, već poseban porodični trenutak koji će okupiti brojne zvanice i obilježiti novo poglavlje u Igorovom životu. Pjevač, koji je tokom karijere navikao na velike bine i glamurozne događaje, navodno želi da svom nasledniku priredi dan za pamćenje.

Ako se najavljeni planovi ostvare, svadba bi mogla da bude jedno od raskošnijih estradnih veselja, na kojem će se voditi računa o svakom detalju. Od luksuzne dekoracije i muzike do vjenčanice vrijedne desetine hiljada eura, sve bi trebalo da bude podređeno jednom cilju da mladenci i njihovi gosti uživaju u slavlju koje će se dugo prepričavati.

Izvor: Kurir / MONDO