Pjevačica Aleksandra Mladenović iskreno o ljubavnom životu, bivšem partneru Isaku, ali i pričama o novcu, nekretninama i novogodišnjem honoraru.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Pjevačica Aleksandra Mladenović iskreno je prokomentarisala medijske natpise u kojima se spominje da će za Novu godinu uzeti honorar od 40.000 eura, ali i o njenim nekretninama.

Na pitanje da li je ikada podizala kredit radi karijere, pjevačica je otkrila da to nikada nije uradila."Ja pažljivo štedim", rekla je pjevačica, a potom objasnila i zašto kupuje nekretnine.

"Pa ja ne bih o tome, ali piše se zato što ne planiram da pjevam 100 godina, nego da uživam".

Vidi opis "Htjeli preko mene u medije, a ja da budem domaćica": Pjevačica iskreno o bivšim partnerima i honoraru od 40.000€ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 10 / 10

Kada je riječ o izboru partnera, ima jasne kriterijume:

"Pa to se ne traži, to se dogodi. Jednostavno, treba mi partner koji će biti stalno uz mene i kad je dobro i kad je loše. Jer oni su svi tu na početku kad je sve super, a kad krene nešto po zlu, svi se razbježe. To meni ne odgovara. Meni treba muško da je muško, pravo muško", rekla je Aleksandra, a onda se dotakla bivšeg partnera, pjevača Isaka Šabanovića.

"Ne razmišljam o njemu uopšte, niti o njegovim odgovorima, iskreno. Želim mu sve najbolje i to je to. Ja nemam nikakvu mržnju prema njemu. Ljudski je oprostiti - ne i zaboraviti, ali nekako sam oprostila sve svima i našla mir u srcu".

Aleksandra je otkrila i da joj je teško da nađe partnera.

"Teško. Jako teško. Ne to da je sa mnom zbog mene, nego oni svi u početku te zavole, a na kraju bi da te mijenjaju - da ne budeš pjevačica, nego domaćica. A čak su neki pokušavali malo i da dođu u medije preko mene. Neka su živi i zdravi. Učinila sam nekome dobro djelo, meni je drago zbog toga. Ali što se tiče pravog partnera, mora da bude pravo muško i da stane uz mene i kad je dobro i kad je loše".

"40.000 eura - malo su napisali"

Nakon što se u medijima pojavila cifra od 40.000 eura za novogodišnji nastup, Aleksandra objašnjava šta je istina:

"Malo su napisali! Jao, ne bih o cijenama stvarno. Tu ne ide sve meni, ide i mom menadžmentu i mom bendu. Ja imam mnogo ljudi i veliki tim, tako da ne ide to sve meni. Šta god da su napisali, na kraju kad dođem sa svirke i raspodijelim svima pare, meni ostane nešto mizerno. Ali nema veze, bitno je da sam ja zadovoljna, da publika bude zadovoljna i to što ulažem u bend i celokupan tim jeste za moje bolje sjutra".

Na pitanje sa koliko novca bi mogla da preživi mjesec dana, odgovara skromno:

"Ljudi, pa ja sam dijete sa sela! Ja uvijek imam šta da jedem. Meni donose domaću hranu od kuće. Ja sam jedna mršavica koja mnogo slabo jede. Mogla bih da živim normalno, da platim račune i da uvijek imam šta da jedem. Nisam neko ko će sad da se izmišlja i premišlja . Znam sve da kuvam! Generalno, bitno mi je da imam da platim račune, a za hranu se uvijek snađem zato što sam dijete sa sela i uvijek imam domaću hranu".







(Blic,MONDO)