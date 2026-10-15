Poznati reper uhapšen zbog droge: Saznalo se šta radi po ćeliji u zatvoru, javnost ostala u šoku

Navai Bakirov uhapšen je jer u džepu vozačevog sjedišta policija je pronašla kesicu sa 2,5 grama marihuane, papir za motanje i drobilicu.

Izvor: Instagram

Ruski reper Navai Bakirov uhapšen je na granici Kazahstana zbog posjedovanja droge. Kako prenose mediji, sada je počeo da uvodi sopstveni red u pritvorskoj jedinici u kazahstanskom mjestu Kordaj.

Kako navode izvori, poznati reper je počeo da se zalaže za svoje cimeree iz ćelije i traži da im se obezbijede advokati.

Istovremeno, umjetnik je zadovoljan uslovima u pritvoru. Izjavio je da je hrana odlična i zamolio da mu niko ništa ne donosi.

Podsjetimo, Navai je priveden u noći između 13. i 14. oktobra na graničnom prelazu "Kordaj" u Žambilskoj oblasti Kazahstana, prilikom ulaska iz Kirgistana. Tokom kontrole automobila "mercedes" sa kazahstanskim tablicama, za čijim volanom je bio sam umjetnik, policajci su u saradnji sa pograničnom službom KNB-a otkrili i zaplijenili narkotike. Reper se vraćao sa koncerta u Biškeku gdje je i kupio zabranjene supstance. Sjedište vozača preuzeo je neposredno prije same granične kontrole.

U automobilu su sa njim bile još tri osobe, koncertni direktor Rauf Gasanov, Halmurad Manapov koji je iznajmio auto, i još jedan saputnik. Tokom pretresa, službeni pas po imenu Atlas signalizirao je na vozilo. U džepu vozačevog sjedišta policija je pronašla kesicu sa 2,5 grama marihuane, papir za motanje i drobilicu. U torbici reperovog predstavnika pronađeno je još oko 10 grama droge.

Priznanje krivice i rezultati analiza

Navai je na saslušanju priznao da je znao za zabranu posjedovanja narkotika, ali da nije očekivao da će automobil biti detaljno pregledan na graničnom prelazu. Potvrdio je da je drogu kupio u Biškeku. Medicinsko vještačenje pokazalo je prisustvo kanabinoida u urinu repera, kao i kod jednog od njegovih prijatelja, što potvrđuje konzumaciju.

Odlukom lokalnog suda, muzičaru je određen pritvor do dva mjeseca zbog rizika od bjekstva, s obzirom na to da nema prijavljeno boravište niti rodbinu u Kazahstanu. Njegovi saputnici, koncertni direktor Rauf Gasanov i Halmurad Manapov, pušteni su na slobodu, pa je iza rešetaka ostao samo reper. Za šverc droge preti mu kazna do osam godina zatvora.

(Noktu/MONDO)