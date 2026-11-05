Kako bi se spriječile obmanjujuće reklame i prividna sniženja, zakonom su jasno propisana pravila kojih trgovci moraju da se pridržavaju.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Novembar donosi brojne popuste i akcije, uključujući „crni petak“ i novogodišnja sniženja. Ipak, potrošači bi prije kupovine trebalo da provjere da li su snižene cijene zaista povoljne ili je riječ o marketinškom triku, piše RTV Podgorica.

Zakonom su propisana jasna pravila za sprečavanje lažnih sniženja, a trgovci su dužni da kao referentnu istaknu najnižu cijenu proizvoda u prethodnih 30 dana.

“To je učinjeno upravo sa razlogom da se ne bi dešavale situacije koje su se u praksi znale dešavati. Trgovac neposredno prije sniženja podigne cijenu tog nekog proizvoda koji će kasnije ponuditi na akciji ili sniženju i potom objavi to kao popust, kao neko veliko sniženje, prodajnu pogodnost, a ustvari realne uštede nema, nego je to zapravo cijena ili neznatno manja cijena u odnosu na onu koja je prethodno bila”, saopštio je za TV PG Željko Tomović iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Osim vještačkog prikazivanja popusta, nepravilnosti se javljaju i prilikom samog obračuna na kasi. Dešava se da iznos koji kupac treba da plati bude drugačiji od onoga koji je prethodno istaknut na polici.

“Zato što je potrošač dužan da plati onu cijenu koja je istaknuta na rafu. To je cijena na osnovu koje se on odlučio baš da kupi taj proizvod zbog nekog popusta, povoljnije cijene u odnosu na konkurenciju i tome slično. Trgovac je dužan po zakonu da se pridržava upravo istaknutih cijena”, istakao je Tomović.

Kako bi se spriječile ovakve i slične nepravilnosti, tokom Black Friday akcija i drugih sezonskih sniženja biće pojačan nadzor trgovaca, a kontrole će biti sprovedene koordinisano, uz učešće nadležnih organa.

“Iskoristio bih priliku da najavim da će baš tokom “crnog petka” i sličnih akcijskih popusta do kraja godine biti sprovedene koordinisane, takozvane „sweep“ akcije zajedničke mreže nadležnih organa u svim sektorima, kako bi se iskontrolisalo da ovi popusti i sniženja ne budu, kao što ste rekli, marketinški trikovi, nego stvarna sniženja, kako bi potrošači zaista ostvarili uštedu”, naveo je Tomović.

Cilj je da popusti ne budu samo privlačne reklame, već stvarne pogodnosti i uštede za potrošače. Zato, prije svake kupovine, provjerite cijenu – jer nije svaki popust zaista povoljan.