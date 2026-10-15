Preminuo otac Tonija Cetinskog: Jugoslovenski Hulio Iglesijas harao muzičkom scenom, karijera trajala 6 decenija

Mirko Cetinski bio je jedan od osnivača prvog rovinjskog radija, poznatog kao Radio Rovinj-Rovigno, koji je počeo da emituje program 14. februara 1997. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mirko Cetinski, legendarni pjevač i otac Tonija Cetinskog, preminuo je nakon duge i teške bolesti.

Rođen je u Puli 1948. godine, a iza sebe je ostavio bogatu muzičku karijeru koja je trajala šest decenija. Njegov odlazak potresao je muzičku scenu, ali i njegov voljeni Rovinj, grad sa kojim je bio neraskidivo vezan do posljednjih dana života.

Posljednji ispraćaj biće održan u krugu najuže porodice, daleko od očiju javnosti, u skladu sa željom njegovih najbližih da se u ovim teškim trenucima oproste od njega u privatnosti.

Bio jedan od najpopularnijih pjevača bivše Jugoslavije

Mirko Cetinski je svoj prvi javni nastup imao još 1952. godine, čime je započeo muzički put koji ga je odveo na pozornice širom svijeta. Tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka bio je među pet najpopularnijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji, a publika ga je od milja nazivala jugoslovenskim Hulijom Iglesijasom.

Publika ga pamti po brojnim nastupima na poznatim festivalima, poput Melodija Istre i Kvarnera i Zagrebačkog festivala, na kojima je osvajao srca slušalaca. Njegova pesma "Moje ludo srce" obilježila je generacije, a Mirko je nizao uspjehe i nastupao širom regiona u vrijeme kada je zabavna muzika imala poseban šarm.

Porodica mu je bila najveća podrška

Mirko je poticao iz poznate i dobrostojeće porodice. Njegov djed bio je prvi privatni pekar u Rovinju, dok mu je otac obavljao funkciju direktora nekadašnje Službe društvenog knjigovodstva.

Sa suprugom Vinkom, nekadašnjom zamenicom ministra turizma, zasnovao je porodicu čiji su članovi bili povezani sa muzikom i javnim životom. Njihovi sinovi Mateo Mirko i Entoni, poznatiji kao Toni Cetinski, naslijedili su ljubav prema umjetnosti. Mateo se, međutim, nakon nekog vremena okrenuo dizajnu enterijera.

Uprkos narušenom zdravlju tokom posljednjih godina života, Mirko nije krio koliko ga muzika i dalje ispunjava. Najsrećniji je bio kada je mogao da zapjeva turistima u svom rodnom gradu, izvodeći rovinjske bitinade i klapske pjesme u društvu dugogodišnjih prijatelja.

Ljubav prema Rovinju prenio je i na svoje sinove, a grad mu se odužio za doprinos koji je dao lokalnoj zajednici. Prije tri godine dobio je Zlatnu medalju Grada Rovinja, priznanje koje je tada emotivno posvetio svojim sugrađanima i rodnom gradu, koji mu je tokom života bio najveća inspiracija.

Toni je zbog oca počeo da se bavi muzikom

Mirko je sa ponosom pratio živote svojih sinova, koji su izabrali različite profesionalne puteve. U šali je govorio da je Mateo, koji se danas bavi dizajnom enterijera i slikarstvom, oduvijek bio ozbiljniji i posvećeniji obavezama, dok je Toni odmalena bio razigran.

Zanimljivo je da je upravo otac Mirko svom poznatom sinu dao otkaz dok je Toni radio u turističkoj animaciji u Rovinju. Taj događaj, kako se kasnije prepričavalo, podstakao je Tonija da se ozbiljnije posveti muzici.

Mirko Cetinski Izvor: Youtube/ vinyldaewo

Posebnu radost u poznim godinama donosili su mu unuci, a zahvaljujući Toniju postao je i pradjed djevojčice Elene. Porodica mu je bila najveći oslonac i prioritet, a vrijeme provedeno sa najbližima u Rovinju smatrao je neprocjenjivim bogatstvom.

(Mondo)