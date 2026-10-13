Milanče Radosavljević djecu krije od javnosti: Sin i ćerka ne vole medije, a evo čime se bave (Foto)

Legendarni pjevač Milanče Radosavljević otkriva karijere svoje djece, Zorana i Biljane, i njihovu podršku u njegovom radu.

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

Legendarni pjevač Milanče Radosavljević, koji je održao niz koncerata na Tašmajdanu, ima veliku podršku svoje djece - sina Zorana i ćerke Biljane koji se javno ne eksponiraju pa malo ko zna kako izgledaju i čime se bave.

Naslednici legendarnog pjevača izabrali su različite životne puteve, a Milanče je sa ponosom govorio o njihovim karijerama i odlukama. Sin Zoran je završio termoenergetsku tehničku školu, ali ga je život odveo ka muzici.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

"Zoran je završio termoenergetsku tehničku i trebao je da ide na fakultet. On se nešto kolebao, a ovdje u elektrani se nije zaposlio, nije se moglo, trebalo je imati neku vezu. Da je bio sa Kosova, možda bi se zaposlio. Oni tamo prodaju kuću i onda kupe ovdje i stan i radno mjesto i kupe sve. On nije imao priliku tada da se zaposli i onda je išao i svirao malo. Ja sam ga kod mojih kolega kod Ace Krnjevca učio harmoniku i malo svirao te svirke. Zaradio je bakšiš, to mu se svidjelo, pa prešlo u naviku i teško je onda izaći iz tog posla."

Ćerka Biljana je ugledni profesor

Sa druge strane, ćerka Biljana je završila Muzičku akademiju i danas radi kao ugledan profesor.

"Biljana nas je sa druge strane gledala. Njoj se dopalo 'more dajte vi meni klavir', rekla je, završila je Akademiju i sada je profesor. I to vrlo ugledan profesor. Njena deca dobijaju nagrade, ona je isti ja. Biljana je vatra živa, kod nje nema da ne može, kao i kod mene. Kod mene riječ 'ne može' ne postoji – ja tu riječ ne upotrebljavam, kod mene sve može. Čak i ako nešto ne mogu, ja znam ko može i odmah krećem u akciju", rekao je pjevač za "rasejanje.info".

Rad na imanju i inovacije za poljoprivredne mašine

Osim pjevanja, Milanče je posvećen poljoprivrednim radovima i samostalno pravi inovacije za svoje mašine.

"Što god ja napravim, ja napravim sebi posao. To niko drugi neće da radi, samo ja."

Pjevač samostalno obrađuje značajan deo zemlje, ali ističe da polako smanjuje obim posla.

"8,5 ha zemlje, 3 ha šume, 2,5 ha kukuruza sejem. Ja sâm obrađujem 2,5 ha kukuruza. Imao sam i 1 ha zobi i ječma, a ostalo seno kosimo. Ima jedno 40-45 ovaca i jagnjadi. Sve to polako smanjujem, gotovo je. Sve ću to da rasprodam, ne mogu više. Ne mogu da idem na more – prošle godine nisam išao, a ne mogu ni ove godine. Nemam gdje ovce, a ne mogu da ih povedem sa sobom – trebala bi mi tri autobusa da ih vozim na more."

Izvor: Blic / MONDO