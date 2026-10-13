Dado Polumenta je svojoj prvoj supruzi posvetio hit pjesmu "Nije Ana, nije Marija"

Izvor: Facebook/printscreen/Anamarija Kikoš

Prije dvadeset godina, u rijaliti Veliki Brat je ušla atraktivna Ana Marija Kikoš, koja je dospjela u žižu interesovanja javnosti jer se saznalo da je bila u braku sa poznatim folkerom Dadom Polumentom.

Prije toga, Ana Marija Kikoš je pratila pjevača na turnejama kao igračica, gdje su se zbližili i započeli emotivnu vezu.

Iz ove zajednice dobili su sina Dorijana, ali brak nije dugo potrajao. Dado je u vrijeme njihove ljubavi svojoj izabranici posvetio veliki hit "Nije Ana, nije Marija".

Izvor: Facebook/printscreen/Anamarija Kikoš

"Momak od 19 godina. Divan, brižan, pametan, istrajan, osmijeh koji donese kad uđe u kuću je neprocjenjiv, kad se ljuti na mamu neprocjenjivo je, kad se šali sa mamom neprocjenjivo je, taj 02.08.2004. mi je donio sve, jedino života vrijedno i čudesno savršeno! Zato mama slavi ovaj dan, a tebi želi srećan rođendan i prevrnula bi sve svemire ovog svijeta i izokrenula sve galaksije za tvoju sreću", napisala je Ana Marija jednom prilikom o sinu na svom Instagram profilu.

Evo kako danas izgleda:

Izvor: Facebook/printscreen/Anamarija Kikoš

"Tukla sam ženu Dada Polumente"

O bivšoj supruzi Dada Polumente nedavno je govorila i Milena Kačavenda, učesnica rijalitija Elita, koja je iznijela detalje o njihovom fizičkom sukobu u noćnom klubu.

"Pobijem se u klubu, raščerupam ženu bivšu od Dada Polumente, Ana Mariju, unakazim je od batina, oni zovu Srđana on kaže da spava i ugasi telefon. I najviše mrzim prijetnje, Srđan i ja smo se razveli i svi me sad testiraju, nismo u nikakvom odnosu, nismo se svađali samo je jedan dan predložio da se razvedemo i niko ne zna zašto", rekla je Kačavenda.

Vidi opis Gdje je danas prva žena Dada Polumente? Anu Mariju smo 2006. gledali u Velikom bratu, a tukla je Milena Kačavenda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 9 / 9 AD







(Blic, MONDO)