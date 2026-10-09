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"Baci mi u krilo 100.000 i kaže radi šta hoćeš": Goca Lazarević iznijela detalje o braku sa 15 godina starijim mužem

"Baci mi u krilo 100.000 i kaže radi šta hoćeš": Goca Lazarević iznijela detalje o braku sa 15 godina starijim mužem

Autor Ana Živančević
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Pjevačica Goca Lazarević podijelila je iskustva iz braka sa Zaharom, otkrivajući kako je ona upravljala novcem tokom njihove veze.

Goca Lazarević iznijela detalje o braku sa 15 godina starijim mužem Izvor: Youtube/GOCA LAZAREVIC OFFICIAL

Goca Lazarević u mladosti je bila u braku sa kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom, a sada je otkrila do sada nepoznate detalje njihovog braka. Naime, u vrijeme kada je Zahar sarađivao sa Brenom, ona je bila ta koja je upravljala novcem.

Pjevačica Goca Lazarević otkrila je da je svojevremeno, uprkos razlici od 15 godina, upravo ona bila ta koja je upravljala finansijama u braku sa Milutinom Popovićem.

"Sve sam radila ja. Meni on da pare, donese mi 50.000, 100.000, stavi mi ih u krilo. Kunem se, u to vrijeme kad je radio sa Brenom u krilo mi baci i kaže mi: 'Radi šta hoćeš'", ispričala je tokom gostovanja u emisiji "Magazin In".

Podsjetimo, Goca Lazarević sa Zaharom je u braku dobila dvoje djece, a njihov brak okončao se, jer je, prema njegovim riječima, ona zbog posla bila previše odsutna.

"Reći ću vam zašto je taj razvod uslijedio"

O njihovim odnosima danas, Zahar je nedavno govorio u jednom intervjuu:

"Goce sam se u životu toliko nagledao, kao i ona mene, da bi svaki naš zajednički koncert samo mogao da povisi još četiri stepena temperaturu! Ne mogu da idem zbog toga i da je i tamo gledam, iako vjerujem da će to biti jedna lijepa priča koja se pravi."

Tom prilikom otkrio je i zašto je došlo do razvoda:

Popović je bivšoj supruzi poželio mnogo uspjeha i u šali poručio da je vrijeme da piše istoriju pod nazivom "Kako sam pjevala prošlog vijeka". Tom prilikom, on se osvrnuo i na prošlost, otkrivši zbog čega njihov brak svojevremeno nije mogao da opstane.

"Reći ću vam zašto je taj razvod uslijedio. Ona nije glupa i neobrazovana, kad može da nauči takve pjesme i tako da pjeva, ne može biti prazna u glavi. Govorio sam joj: 'Daj završi makar nešto, završi neku školu', ali ju je pjesma uhvatila i u tom trenutku sam shvatio da ću život provesti s pjevačicom koja jednostavno neće sebe da obrazuje uz sve moje napore."

Izvor: Kurir/ MONDO

Tagovi

Goca Lazarević Milutin Popović Zahar

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