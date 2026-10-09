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Nikol Kidman zasijenila Pariz u ultrakratkom miniću: Ko je rekao da se posle pedesete spušta porub?

Nikol Kidman zasijenila Pariz u ultrakratkom miniću: Ko je rekao da se posle pedesete spušta porub?

Autor Tamara Veličković
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Nikol Kidman je za "Šanelovu" reviju u Parizu izabrala predimenzionirani sako koji je nosila kao mini-haljinu.

Nikol Kidman zasijenila Pariz u ultrakratkom miniću: Ko je rekao da se posle pedesete spušta porub? Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikol Kidman, koja ima 59 godina, prisustvovala je 5. oktobra "Šanelovoj" reviji za proljeće/ljeto 2027. u pariskom Gran paleu. Uz nju je bila njena petnaestogodišnja ćerka Fejt Margaret, pa je dolazak na modni događaj ovog puta bio i izlazak majke i ćerke.

Sivi sako od tvida lako zamišljamo uz pantalone za posao, ali Nikol Kidman ga je ponijela sasvim drugačije. Glumica je izabrala model dovoljno dugačak da preuzme ulogu mini-haljine, a ostatak kombinacije svela na nekoliko pažljivo odabranih komada.

Pogledajte kako je izgledala:

Uz njega je nosila tanke crne čarape i crne salonke, dok je bordo torbica unijela boju u pretežno sivu i crnu kombinaciju. Raspuštena kosa i duge šiške dale su ovom izdanju nešto ležerniji akcenat.

Zanimljiv je odnos kroja i dužine. Sako je širok i podsjeća na klasičan komad iz poslovne garderobe, ali se njegov karakter mijenja čim se nosi kao kratka haljina. Zlatna dugmad već su dovoljno upadljiva, pa kombinaciji nije potrebno mnogo dodataka.

Fejt je krenula drugim putem. Sivi kardigan sa crnim rubovima i zlatnim dugmadima spojila je sa širokim plavim farmerkama i crno-bijelim cipelama na potpeticu. Zajednička paleta povezala je njihova izdanja, dok su različiti krojevi ostavili prostor da svaka pokaže svoj ukus.

Za Fejt ovo nije bila jedina revija tokom boravka u Parizu. Dan ranije pratila je predstavljanje "Valentinove" kolekcije, na kojem je pistom prošetala njena starija sestra Sandej Rouz. Osamnaestogodišnja Sandej već gradi manekensku karijeru, a među modnim kućama čije je revije nosila nalazi se i "Dior".

(MONDO)

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nikol kidman

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