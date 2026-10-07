Influenserka Tara Ristić opisala dramu pri povratku u Beograd iz Madrida.

Izvor: Instagram/tararistic4

Influenserka Tara Ristić, koja se proslavila smiješnim snimcima sa svojom porodicom, doživela je veliku neprijatnost nakon odmora u Madridu s prijateljicama.

Tara je otkrila da je saznala da je let otkazan nakon što su se svi ukrcali u avion, nakon čega su otišli do šaltera aviokompanije kako bi saznali kada je sledeći let, samo da bi vidjeli da je zatvoren.

Izvor: Instagram/tararistic4

Svi putnici su završili na ulici u pola noći, pokušavajući da nađu smještaj, a kada su konačno preko bukinga našli noćenje u hotelu za 1.500 eura, po dolasku u objekat su saznali da su sve sobe izdate.

Ipak, osoblje im je dozvolilo da prenoće u lobiju hotela, odakle je objavila slike i snimke.

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Vidi opis "Otkazali let i zatvorili šalter, a nas ostavili na cjedilu": Influenserka doživela dramu pri povratku u Beograd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/tararistic4 Br. slika: 12 12 / 12 AD

Tara je priznala da je i drugi let kasnio 50 minuta, da je uspela da potroši pare i polomi kofer, ali je ipak uspela da danas sleti na beogradski aerodrom.