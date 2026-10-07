"Otkazali let i zatvorili šalter, a nas ostavili na cjedilu": Influenserka doživela dramu pri povratku u Beograd

Influenserka Tara Ristić opisala dramu pri povratku u Beograd iz Madrida.
Influenserka Tara Ristić, koja se proslavila smiješnim snimcima sa svojom porodicom, doživela je veliku neprijatnost nakon odmora u Madridu s prijateljicama.
Tara je otkrila da je saznala da je let otkazan nakon što su se svi ukrcali u avion, nakon čega su otišli do šaltera aviokompanije kako bi saznali kada je sledeći let, samo da bi vidjeli da je zatvoren.Izvor: Instagram/tararistic4
Svi putnici su završili na ulici u pola noći, pokušavajući da nađu smještaj, a kada su konačno preko bukinga našli noćenje u hotelu za 1.500 eura, po dolasku u objekat su saznali da su sve sobe izdate.
Ipak, osoblje im je dozvolilo da prenoće u lobiju hotela, odakle je objavila slike i snimke.
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Tara je priznala da je i drugi let kasnio 50 minuta, da je uspela da potroši pare i polomi kofer, ali je ipak uspela da danas sleti na beogradski aerodrom.