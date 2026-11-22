U Crnoj Gori danas se očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, naročito u drugom dijelu dana i tokom noći.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopšteno je da će padavine biti intenzivnije tokom noći, kada se lokalno očekuju i obilnije kiše, kao i moguće vremenske nepogode.

Duvaće umjeren do jak južni vjetar, koji će povremeno imati veoma jake udare.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do 11 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od šest do 18 stepeni.

U Podgorici se očekuje postepeno povećanje oblačnosti, a kiša, pljuskovi i grmljavina mogući su u drugom dijelu dana, posebno tokom noći.

Vjetar će biti umjeren, povremeno pojačan do jak, južnog smjera. Jutarnja temperatura iznosiće oko osam, a najviša dnevna oko 15 stepeni.