Dobrila Ivanovska Čabrić i sa 98 godina izlazi u kazino, gde se viđa sa prijateljima i uživa u atmosferi koju dobro poznaje.

Izvor: Youtube printscreen / Nikad nije kasno

Dobrila Ivanovska Čabrić, pobednica treće sezone takmičenja "Nikad nije kasno", i sa 98 godina pokazuje da za dobar provod nema granica. Legendarna pevačica i dalje uživa u muzici, druženju i večernjim izlascima, a jedno mesto posebno rado posećuje.

Umesto klasičnih odlazaka u restorane, Dobrila svoje večeri često provodi u kazinu, gde se sastaje sa prijateljima. Kako je nedavno otkrila u razgovoru za Grand, ovaj ambijent joj je dobro poznat, budući da je šest godina radila kao menadžerka kazina, dok je vikendom tamo i pevala.

"U kazinu je uzbuđenje i terapija"

- Obavezno izlazim uveče. U kazino, naravno. Bila sam menadžer u kazinu šest godina i taj posao mi je jako poznat, a imam puno prijatelja i prijateljica koji dolaze iz Grčke i gde da se vidimo nego u kazinu? Restorani kao restorani mene ne interesuju, klopa me ne interesuje jer ja kuvam sama - ispričala je Dobrila.

Kako kaže, nije joj važna samo prilika da se vidi sa dragim ljudima, već joj prija i sama atmosfera koja vlada u kazinu.

- Drugo, u kazino je to uzbuđenje, ta terapija. Malo smeha, malo šale, svađe... Svega ima. Inače sam i pevala u kazinu vikendima. Ali dobro, sve spada u život.

Vidi opis Puni 100 godina, a ne izlazi iz kazina: Pevačica priznala da joj udvarači i dalje prilaze, "naleću k'o buve" Dobrila Ivanovska Čabrić Nikad nije kasn Dobrila Ivanovska Čabrić Nikad nije kasn Dobrila Ivanovska Čabrić Nikad nije kasn Dobrila Ivanovska Čabrić Nikad nije kasn Dobrila Ivanovska Čabrić Nikad nije kasn Dobrila Ivanovska Čabrić Nikad nije kasn Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Nikad nije kasno Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Nikad nije kasno Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Nikad nije kasno Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen / Nikad nije kasno Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Nikad nije kasno Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Nikad nije kasno Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tajna večne mladosti

Dobrila je ranije govorila i o tome kako uspeva da zadrži energiju i vedar duh, a svoju vitalnost pripisuje, kako kaže, "večnoj mladosti" koja je u njoj.

- Tajna je što je u meni večna mladost. Ja mogu sve da podnesem, i hladno i toplo - rekla je Dobrila i u svom stilu objasnila kako joj to polazi za rukom.

Ima udvarače

- Pored meda, koji je počeo da se ponovo proizvodi u Srbiji i koji je taj eliksir mladosti, snimila sam i jednu novu pesmu napisanu na bazi moje autobiografske knjige i po kojoj radim monodramu koju ću, nadam se, igrati u pozorištu u Beogradu. Jedna spisateljica se oduševila knjigom i napisala pesmu. Fascinirala me je tekstom i melodijom, tako da sam snimila tu pesmu. To je pesma o meni (smeh) - istakla je Dobrila.

Iako je zagazila u desetu deceniju života, pevačica tvrdi da ni danas nema problem sa pažnjom muškaraca. Kako kroz smeh kaže, udvarači joj sami prilaze.

- Otkud ja znam kako ja njih privlačim (smeh). Ja se mnogo ne staram oko toga. Sami naleću, k’o buve se lepe, ne znam što li je.