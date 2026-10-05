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"Kako neko može ovo da napusti?": Zorannah pokazala ulicu u LA-ju u kojoj je živeo Filip Živojinović pa ga pecnula

"Kako neko može ovo da napusti?": Zorannah pokazala ulicu u LA-ju u kojoj je živeo Filip Živojinović pa ga pecnula

Autor Marina Cvetković
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U najnovijem vlogu, Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah, provozala se ulicom u Los Anđelesu u kojoj je živeo Filip Živojinović, pa nije mogla da se načudi.

Zorannah pokazala ulicu u LA-ju u kojoj je živeo Filip Živojinović pa ga pecnula Izvor: Youtube printscreen / Zorannah

Jedna od naših najpoznatijih infulenserki, Zorannah, u najnovijem vlogu snimala je novi dom u Majamiju u koji se uselila sa suprugom, fudbalerom Elojem Romom. 

Kako je objasnila, sređivanje kuće još uvek nije gotovo, a rentiranje plaća klub za koji njen suprug igra.

Evo kako izgleda sada njihov novi dom u Majamiju:

Ona je potom otputovala u Los Anđeles, pa se u vlogu osvrnula i na kraj u kom je nekada živeo Filip Živojinović, sa kojim se tokom njegovog života u Americi intenzivno družila.

"Druže, brate, šta je ovo?!"

Zorannah se provozala ulicom u kojoj je Živojinović nekada živeo, pa nije mogla da se načudi:

"Znate šta meni nije jasno? Trenutno se nalazimo u ulici, i meni nije jasno zašto me pamćenje toliko dobro služi, u kojoj je Filip Živojinović živeo. Meni nije jasno kako ostaviš ovo i odeš bilo gde, bilo gde na svetu?!" zapitala se u vlogu, pa nastavila:

"Ovo je njegov kraj, njegova ulica, ovo je prelepo! Tako da, druže, brate, ja ne znam šta je ovo. Ali najsmešnije mi je što ja kad sam dolazila ovde sam vozila bez navigacije, sve ove ulice znam, ali sada više ne mogu da se snađem".

Evo kako izgleda ulica u Los Anđelesu u kojoj je Filip Živeo pre nego što se vratio za Srbiju, a potom stvorio porodicu i dom sa Aleksandrom Prijović:

Evo i kako izgleda njihova kuća na Bežaniji:




Tagovi

Zorannah Zorana Jovanović Zorannah

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