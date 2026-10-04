Ćerka pokojnog pjevača Nina Rešića tada je ispričala da je sa Draganom Mirković u izuzetno bliskim odnosima i da se privatno često čuju.

Izvor: Lepa i Srecna

Pjevačica Sandra Rešić svojevremeno je otkrila detalje svog poznanstva, ali i iskrenih razgovora sa Draganom Mirković, ističući da je pjevačica godinama krila da je imala ozbiljne bračne probleme sa Tonijem Bijelićem.

Kćerka pokojnog pjevača Nina Rešića tada je ispričala da je sa Draganom Mirković u izuzetno bliskim odnosima i da se privatno često čuju. Ona je naglasila da je Dragana izuzetno prirodna i otvorena žena sa kojom je lako naći zajednički jezik.

„Dragana je vrlo otvorena osoba. Naši telefonski razgovori traju satima, a pričamo o svemu. Bez zadrške. Ona je jedna prirodna, narodna žena, sa kojom je lako naći zajednički jezik“, ispričala je tada Sandra Rešić.

Vidi opis "Tada mi je priznala da to dugo traje": jPevačica otkrila kada su problemi u braku Dragane Mirković počeli Zadrugari ogovarali Sandru Rešić Sandra Rešić Sandra Rešić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: RTV Pink/printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 11 11 / 11

Pjevačica se prisjetila i toga koliko je Dragana pomogla njenom ocu, ali i njoj samoj na početku karijere:

„To što mi otac nije pružio kada sam bila mala i kada je trebalo da mi pruži, nadoknadila je mnogo godina kasnije Dragana Mirković, koja ga je voljela i puno mu pomogla, a potom me pozvala da budem gost na njenim koncertima“, rekla je Sandra.

"Borba je dugo trajala"

Govoreći o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića nakon 24 godine braka, Sandra je istakla da joj je žao zbog svega kroz šta je pjevačica prošla. Kako je navela, Dragana u javnosti i na zajedničkim nastupima uopšte nije odavala utisak žene koja se bori sa teškom situacijom.

„Rekla mi je da je to nešto što se dešava već neko vrijeme, a ona je takva žena da nije dozvolila da se to primijeti. Kada me je pitala da li sam na koncertima, gdje smo zajedno nastupale, primijetila da joj nešto fali, jedino što sam mogla da odgovorim bilo je: 'Druže, ja sam mislila da se to desilo prije dva dana'“, prisjetila se pjevačica.

Sandra je dodala da joj se Dragana tada povjerila o stvarnom trajanju problema:

„Tada mi je priznala da problemi već dugo traju, ali da je tek sada dozvolila da mediji saznaju kako ne bi ispalo da nešto laže, petlja...“, otkrila je tada Rešićeva u emisiji „Razotkrivanje“.

"Kad nešto ne ide, ne ide"

Uprkos teškom periodu, Dragana Mirković je pokazala veliku snagu i riješenost da nastavi dalje. Sandra je prenijela i riječi kojima joj je pjevačica objasnila svoju konačnu odluku da stavi tačku na brak.

„Kazala mi je: 'Jaka sam. Kad nešto ne ide – ne ide. Ono što ne valja treba sasjeći u korijenu'“, prenijela je Sandra Draganine riječi i poručila da pjevačica ima njenu potpunu podršku:

„Na njenoj sam strani. Ima moju punu podršku“, zaključila je Sandra Rešić tada.

Podsjetimo, Dragana i Toni razveli su se 2024. godine, kada je pjevačica to i obelodanila javnosti. Od tada je Dragana samo jednom govorila o razvodu.

„Znaš kako kažu u psihologiji... Postoje tri koraka, odnosno tri faze. Prva je: 'Ne mogu da vjerujem da sam u tvom društvu' i padanje u nesvijest! Druga je: 'Mi smo isto'. Treća je: 'Moram da te zgazim, da bih bio veći od tebe!'“, ispričala je tada u potkastu „Bokija 13“.

„To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: 'Mama, hajde da idemo'. Ja sam podnijela zahtjev za razvod braka“, zaključila je ona