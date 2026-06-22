Goran Bregović je govorio o tome kako je u mladosti bio zaljubljen u Lepu Lukić.

Izvor: Youtube printscreen/FACE HD TV

Poznati muzičar Goran Bregović decenijama je u braku sa Dženanom, a tokom godina javnost ga je povezivala sa brojnim ženama sa javne scene.

Bregović je svojevremeno otkrio da je kao mlađi bio zaljubljen u pjevačicu Lepu Lukić.

Pogledajte fotografije Lepe Lukić:

Vidi opis "Bio sam zaljubljen u nju, pričala je nevjerovatne prostakluke": Goran Bregović ludio za ovom poznatom pjevačicom lepa lukić Lepa Lukić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Lepa Lukic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Pink/screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Ami G Show Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/AmiG Show/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Emisija Premijera/printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ja sam bio zaljubljen u Lepu Lukić. Ne mislim zaljubljen u nju kao u ženu, bio sam zaljubljen u njen humor i zezanje. Bijelo dugme je izolovano živjelo, nismo se nikad petljali sa estradom. E, onda se odjednom pojavila želja da se više radi, jer jesmo malo radili, svirali smo jednom u tri godine, i ajde, odjednom se pojavila ta turneja TV revije i odjednom se nađemo okruženi estradom. To je za nas bilo čudo neviđeno", rekao je on za Nedeljnik.

"Taj svijet koji je imao neki humor koji mi ne znamo, svijet koji živi na način i raduje se stvarima koje vi prvi put vidite. Ja sam Lepu Lukić gledao kao čudo. Jesam bio zaljubljen na neki način, ne sad kao da bih skakao na Lepu Lukić, vjerovatno jer sam se prvi put susretao sa šoubiz svijetom, pa sam bio impresioniran njom. Ona je pričala takve nevjerovatne prostakluke, zbog kojih bi te mama išamarala kad kreneš tako nešto da ponoviš, ali je to bilo istovremeno tako duhovito i s takvim šarmom, koji vjerovatno samo jug Srbije ima na takav način. I to mi je bilo veliko otkriće, svima nama, ne samo meni".

Inače, Bregović je svoju suprugu Dženanu upoznao 1977. godine, kada su se upoznali, a Dženana je tada imala svega 16 godina.

Ljubav na prvi pogled odoljela je testu vremena, pa su nakon dugogodišnje veze odlučili da svoj odnos ozvaniče 1993. godine.

Evo kako izgleda njegova supruga:

Romantično vjenčanje održano je u Parizu, a svjedoci njihove ljubavi bila su dobro poznata imena – mladoženjin kum bio je čuveni reditelj Emir Kusturica, dok je mladoj kumovala Amila Sulejmanović, dugogodišnji prateći vokal grupe Bijelo dugme.

Kruna njihovog više od tri decenije dugog i skladnog braka su tri ćerke: Ema, Una i Lula.

Pogledajte fotografije njegove djece: