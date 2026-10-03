Poslanik Pokreta Evropa sad Jovan Subotić predao je u skupštinsku proceduru Predlog dopune Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Primjena odredbi Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda kojima se uspostavlja sistem sljedljivosti i praćenja duvanskih proizvoda mogla bi biti odložena do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), jer nije obezbijeđen odgovarajući pravni, organizacioni, tehnički i informacioni okvir za funkcionisanje sistema, piše Agencija MINA.

Poslanik Pokreta Evropa sad Jovan Subotić predao je u skupštinsku proceduru Predlog dopune Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

Predloženim dopunama mijenja se rok za početak primjene odredbi koje se odnose na uspostavljanje sistema jedinstvene identifikacije, evidentiranje i praćenje kretanja duvanskih proizvoda kroz lanac snabdijevanja, elektronski prenos, obradu i čuvanje podataka, kao i obaveze proizvođača, uvoznika i drugih učesnika u prometu.

Te odredbe, uvedene izmjenama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda iz decembra prošle godine, trebalo je da počnu da se primjenjuju 1. oktobra.

Subotić je predložio da se početak primjene odredbi odloži jer nije obezbijeđen odgovarajući pravni, organizacioni, tehnički i informacioni okvir za funkcionisanje takozvanog Track & Trace sistema.

U obrazloženju predloga navodi se da važan preduslov primjene odredbi predstavlja definisanje modela izbora, odnosno određivanja pravnog lica kojem će biti povjereno upravljanje sistemom sljedljivosti i praćenja.

Naime, članom 52b tog zakona propisano je da organ državne uprave nadležan za poslove finansija zaključuje ugovor sa pravnim licem i povjerava mu poslove upravljanja sistemom sljedijivosti i praćenja, uz saglasnost Vlade Crne Gore.

“Međutim, model izbora, odnosno određivanja operatera sistema još nije definisan, zbog čega nijesu stvoreni uslovi za preduzimanje svih narednih aktivnosti neophodnih za njegovo uspostavijanje i punu operativnu funkcionalnost”, naveo je Subotić u obrazloženju.

Nakon određivanja operatera, kako se dodaje, potrebno je uspostaviti tehničku i informacionu infrastrukturu, povezati proizvođače, uvoznike i druge učesnike u lancu snabdijevanja, definisati način pristupa i razmjene podataka, kao i procedure za upravljanje, zaštitu i čuvanje podataka.

U obrazloženju se navodi da je prije početka primjene potrebno utvrditi tehničke standarde za funkcionisanje sistema, način označavanja i razmjene podataka, kao i sprovesti njegovo testiranje, uključujući provjeru elektronskog prenosa podataka, opreme i povezivanja svih relevantnih učesnika.

Dodaje se da je proizvođačima, uvoznicima, distributerima, veleprodajama i drugim subjektima u prometu duvanskih proizvoda potrebno ostaviti dovoljno vremena za prilagođavanje poslovnih i informacionih sistema, nabavku opreme, uspostavljanje internih procedura i obuku zaposlenih.

Subotić je u obrazloženju istakao da nijesu stvoreni uslovi za početak primjene navedenih odredbi 1. oktobra imajući u vidu da još nijesu definisani svi neophodni elementi za uspostavljanje i funkcionisanje sistema sljedljivosti i praćenja duvanskih proizvoda.

“Zbog toga je potrebno početak njihove primjene vezati za dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, do kada je moguće obezbijediti potrebne pravne, organizacione, tehničke i informacione preduslove za uspostavijanje funkcionalnog sistema i njegovo sprovođenje u praksi”, navodi se u obrazloženju.