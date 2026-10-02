Danas je kod Bačke Palanke u Gajdobri ubijen muškarac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je u selu Gajdobra kod Bačke Palanke ubijen muškarac, saznaje "192". Ubistvo se dogodilo danas oko 16 časova u Ulici Blagoja Parovića.

Sumnja se, prema prvim informacijama pomenutog portala, da je osumnjičeni muškarac za zločin došao iz Silbaša. On je, kako se sumnja, zadao više udaraca metalnom šipkom žrtvi.

Nakon zločina, osumnjičeni je navodno pozvao policiju nakon zločina i ispričao je šta se dogodilo. Teško povrijeđeni muškarac je prevezen hitno u Urgentni centar, ali je podlegao povredama.

Uhapšen je osumnjičeni iz Silbaša kojem je određeno zadržavanje do 48 časova. Zasad nisu poznate sve okolnosti zločina, istraga je u toku.