Dvejn Vašington je sada igrač Bajerna, a njegovi potezi protiv Partizana nisu se dopali fanovima srpskog tima. Zviždali su mu u Minhenu.

Izvor: Arena sport

Partizan gostuje Bajernu u Minhenu u okviru Evrolige. Taj meč je u toku i tamo je Dvejn Vašington brzo dospio u centar pažnje. Tačnije, njegova proslava pogodaka na utakmici koja se nije dopala navijačima srpskog tima.

Prvo je dao koš na oko minut i po prije kraja prve dionice i proslavio je tako što je počeo da pleše po terenu i da poziva navijače da budu glasniji i da podrže tim. Na to su reagovali navijači Partizana koji su u velikom broju u Minhenu i ispratili su ga zvižducima.

A, na kraju prvog kvartala je Vašington dao trojku uz zvuk sirene i to je znao da proslavi. I na to su navijači Partizana imali reakciju i definitivno mu to neće zaboraviti.