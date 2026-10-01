Mnogi ne znaju da je snaja Cece Ražnatović svojevremeno završila
Pre nego što se udala za Veljka Ražnatovića, Bogdana je u javnosti bila poznata kao uspešna košarkašica. Pored sportskih uspeha i rada na pijaci, ipak nije zapostavila ni obrazovanje.
Malo ko zna šta je po obrazovanju Bogdana Ražnatović: Prodavala piliće kad je upoznala Veljka, a ima ovu diplomu
Tako mnogi ne znaju da je snaja Cece Ražnatović završila Višu poslovnu školu, na smeru za računovodstvo i finansije.
No, i pored toga, Bogdana se nikad nije libila radnih obaveza. Godinama je pomagala svojim roditeljima koji poseduju farmu živine, pa je redovno radila na očevoj tezgi na pijaci, a potom je obavljala i kancelarijske poslove.
Podsetimo, u ljubavnoj priči sa Veljkom, koji se aktivno bavi boksom, provodadžisala je njegova sestra Anastasija koja ih je i upoznala.
Ceca Ražnatović ne krije koliko je zadovoljna izborom svog sina, te je istakla da Bogdanu gleda i doživljava kao svoju ćerku.
Malo ko zna šta je po obrazovanju Bogdana Ražnatović: Prodavala piliće kad je upoznala Veljka, a ima ovu diplomu
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