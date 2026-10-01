Malo ko zna šta je po obrazovanju Bogdana Ražnatović: Prodavala piliće kad je upoznala Veljka, a ima ovu diplomu

Mnogi ne znaju da je snaja Cece Ražnatović svojevremeno završila

Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck

Pre nego što se udala za Veljka Ražnatovića, Bogdana je u javnosti bila poznata kao uspešna košarkašica. Pored sportskih uspeha i rada na pijaci, ipak nije zapostavila ni obrazovanje.

Tako mnogi ne znaju da je snaja Cece Ražnatović završila Višu poslovnu školu, na smeru za računovodstvo i finansije.

No, i pored toga, Bogdana se nikad nije libila radnih obaveza. Godinama je pomagala svojim roditeljima koji poseduju farmu živine, pa je redovno radila na očevoj tezgi na pijaci, a potom je obavljala i kancelarijske poslove.

Podsetimo, u ljubavnoj priči sa Veljkom, koji se aktivno bavi boksom, provodadžisala je njegova sestra Anastasija koja ih je i upoznala.

Ceca Ražnatović ne krije koliko je zadovoljna izborom svog sina, te je istakla da Bogdanu gleda i doživljava kao svoju ćerku.

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Pogledajte 00:04 Veljko i Bogdana uživaju na Kipru Izvor: instagram/ac3isb4ck Izvor: instagram/ac3isb4ck

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