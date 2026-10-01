Košarkaš Partizana Karlik Džouns je ponovo bio među najboljim igračima u Evroligi.

Izvor: MN Press

Košarkaš Hapoel Tel Aviva Elajdža Brajant proglašen je za MVP-ja drugog kola Evrolige, pošto je odigrao vanserijsku partiju protiv Crvene zvezde u Beogradu. On je postigao 18 poena, uz šut za dva poena 3/8, trojke je šutirao 1/3, a na to je imao savršen učinak sa linije slobodnih bacanja (9/9).

Takođe je zabilježio 10 skokova, 4 asistencije, 4 ukradene lopte i iznudio 7 faulova, ostvarivši indeks korisnosti (PIR) od 31, što je bio najbolji učinak u kolu. Ovo je četvrto priznanje za iskusnog beka u osmogodišnjoj karijeri u Evroligi.

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Drugi najbolji učinak u prošlom kolu imao je Kevin Panter koji je ostvario indeks korisnosti 28, ali je njegov tim poražen u gostima od Dubaija. Panter je postigao 25 poena (šut za dva 8/10, trojke 3/6), uz 5 skokova, 2 asistencije, jednu ukradenu loptu i 3 iznuđena faula.

Ponovo je Karlik Džouns dominirao u dresu Partizana i završio u užem izboru zajedno sa prošlosezonskim MVP-jem Sašom Vezenkovim. Njih dvojica su imali isti indeks korisnosti - 26.

Džouns je u pobjedi protiv Pariza postigao 20 poena (šut za dva 6/9, slobodna bacanja 8/9), 5 asistencija, 3 ukradene lopte, jedan skok i 5 iznuđenih faulova. Prethodno je priznanje najkorisnijeg igrača ponio u prvom kolu, kada su crno-bijeli slavili protiv Olimpije iz Milana.

Vezenkov je bio najzapaženiji u pobjedi Olimpijakosa nad Žalgirisom, postigavši 18 poena (šut za dva 8/10, slobodna bacanja 2/3), uz 8 skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i 2 iznuđena faula.