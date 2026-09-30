Pobednika "Zvezda Granda" mentor napljuvao u medijima: Pevač sada progovorio o Đorđu Davidu

Đorđe David ranije je u medijima govorio o porocima pevača Bojana Ilievskog.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Pobjednik prošlogodišnje sezone "Zvezde Granda", Bojan Ilievski, večeras će biti jedan od pjevača koji će zapjevati pjesme Tome Zdravkovića.

Ilievski je stigao iz Makedonije u Beograd, a nije propustio ni priliku da ode do vječne kuće legendarnog pjevača na godišnjicu od smrti. Govoreći za okupljene medije istakao je da mu je velika čast što će biti dio ovog koncerta.

"Velika mi je čast što ću biti gost na koncertu u čast jedne legende Tome Zdravkovića sa svim velikim pjevačima na domaćoj javnoj sceni", rekao je pjevač, pa otkrio koja mu je omiljena pesma.

Izvor: Printscreen/YouTube

"Pa evo, Danka. Kod mene ne postoji nastup bez njegove pjesme, to je čovjek koji je pravi umjetnik i koji živi kroz svoje pjesme", zaključio je Bojan, pa otkrio da radi punom parom.

O Đorđu Davidu ne želi da priča

Na pitanje da li je zamjerio Đorđu Davidu što je pričao javno o njegovim porocima, pjevač je priznao:

"Ne bih na tu temu pričao, ja sam umjetnička duša, muzičar i hoću da gradim karijeru na tome čime se bavim, na muzici."

Bogdan je otkrio i da se nedavno video sa Cecom, pa je otkrio šta mu je poručila.

"Prije par dana sam vidio Cecu u "Zvezdama Granda", čestitala mi je i rekla da mi želi sve najbolje i rekla da mi želi veliku karijeru", rekao je on, pa se dotakao odlaska Ane Bekute iz Granda.

"Baš mi je žao, nikad neću zaboraviti njene kritike i savjete, to ću koristiti u buduće."

Pjevač se osvrnuo i na karijeru Darka Lazića, koji je poznat po skandalima.

"Poštujem svakog čovjeka koji je uspješan, bez obzira što ima padove, to se i meni dešava. I to je sve normalan dio karijere."