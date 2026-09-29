Odbornici vlasti i opozicije u Nikšiću spriječili su danas fizički obračun šefa odborničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Borisa Muratovića i odbornika koalicije "Za budućnost Nikšića" Ilije Bajovića.

Izvor: DPS

Lokalni javni emiter da je do incidenta došlo nakon što je prekinuta sjednica Skupštine opštine.

RTNK prenosi da je postojao kvorum za zasjedanje i da su odbornici usvojili zapisnik sa prethodne i dnevni red za današnju sjednicu.

Predsjednica SO Nikšić Milica Lalatović Žižić kazala je da sjednicu prekida radi pribavljanja mišljenja za drugu tačku dnevnog reda, odnosno o predlogu odluke o kreditnom zadužnju Opštine. Opozicija je negodovala zbog takvog postupka.

Nakon što je Lalatović Žižić zaključila sjednicu, Muratović je tražio da mu se dozvoli minut obraćanja, što ona nije dozvolila. U raspravu se uključio Bajović, pa je između njega i Muratovića došlo do prepirke.

Odbornici DPS-a bili su spremni da na današnoj sjednici daju kvorum i raspravljaju o važnim tačkama koje su u interesu građana, kazao je novinarima Muratović, nakon što je sjednica lokalne skupštine prekinuta.

Muratović smatra da su za današnje dešavanje krivi odbornici PES-a.

“Lokalnoj vlasti su uvijek puna usta brige o građanima, kada to treba pokazati na djelima, tu su izuzetno loši, kao što ste vidjeli danas. Prije svega, imali smo kašnjenje početka sjednice 40 minuta, nismo znali o čemu se radi. Vidjeli smo da tu nisu prisutni odbornici Pokreta Evropa sad, vjerovatno se radi o nekim unutarpartijskim komešanjima, o podjeli partijskog kolača, o zapošljavanju porodica, a vjerovatno će i građani imati više o tome informacije u narednim danima. Dakle, i oni su spremni sve to da žrtvuju, da žrtvuju interes građana zarad svojih ličnih interesa”, kazao je Muratović.

Rekao je da opozicija danas nije dobila riječ u lokalnoj skupštini.

“Kada smo vidjeli da se sprema prekid kao predsjednik najvećeg Kluba odbornika u nikšićkom parlamentu samo minut diskusije, da bih se obratio građanima i ukazao na to koliko je nekad politikanstvo loše po njih, i da zaista imaju dovoljno svijesti kada na narednim izborima budu birali svoje predstavnike, rekao je novinarima Muratović.

Ocijenio je da je za današnje dešavanje nakon sjednice “direktno prouzrokovala" predsjednica Skupštine opštine, prenosi RTNK.

“Interese građana danas je podredila isključivo svojim ličnim i partijskim interesima”, ocijenio je Muratović.

Objasnio je da je uvijek bila praksa da se, kada postoje neke izmjene po pitanju održavanja sjednice, održi kolegijum predsjendika klubova odbornika, ali toga danas nije bilo.

“Kao da to nije dovoljno to što se, bez bilo kakvih konsultacija, odvilo sve ovo što ste i sami vidjeli, gdje smo svi bili iznenađeni, već na kraju nijesu htjeli da nam daju čak ni minut procedure, nego su po ugledu na svog izgleda partijskog lidera Andriju Mandića uticali na to i da se ugase kamere, da se prekine prenos, da opozicija ne bi rekla ništa”, kazao je Muratović.

Zahvalio se medijima koji im, kako je rekao, nisu uskratili pravo da govore.

“Dok god mi budemo u nikšićkom parlamentu, bilo da budemo opozicija ili vlast, glas medija će se uvijek daleko čuti”, rekao je Muratović.

Sjednica je prekinuta u skladu sa Poslovnikom, rekla je u izjavi novinarima predsjednica lokalne skupštine Milica Lalatović Žižić.

Pojasnila je da je klub odbornika Pokreta Evropa sad (PES), kojem i ona pripada, prije današnje sjednice imao sastanak i da su se usaglasili da su im neophodna dodatne konsultacije sa koalicionim partnerima u vezi sa odlukom o kreditnom zaduženju Opštine Nikšić.

Lalatović Žižić kaže da su, kako sjednici iz opravdanih razloga nije prisustvovao predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević, donijeli odluku da sjednicu prekinu dok ne dobiju potrebne informacije.

Rekla je i da Muratović, shodno Poslovniku o radu, nije imao pravo na riječ, te da ne stoji njegova konstatacija da odbornici PES-a rade na štetu građana.

“Naglašavam da PES ne radi ništa što je na štetu građana Nikšića. Radimo samo ono što jeste u interesu građana Nikšića i odnosimo se veoma odgovorno prema svakoj odluci i svemu onome što usvajamo u Skupštini. Uvijek izlazimo u susret jedni drugima. To što je odbornik Muratović naveo da je tražio riječ, ja to čula nisam, niti sam registrovala njegovo pitanje, jer nije ni imao pravo po Poslovniku ”, rekla je ona, prenosi RTNK.

Legitimo je, kaže ona, da odbornici PES-a traže dodatna pojašnjenja.

“Ne vidim razlog da danas iko pokazuje toliko nervoze, takvog neprimjernog ponašanja. To ne priliči našem parlamentu i dosad se tako nešto nije dešavalo i vjerujem da se to više neće ponoviti”, rekla je ona.

Zvaničnim saopštenjem se oglasio i odbornički klub DPS-a.

"Današnji skandalozni prekid sjednice Skupštine opštine Nikšić pokazao je da su trgovina radnim mjestima, zapošljavanje stranačkih i bliskih osoba, uključujući i supruga predsjednice Skupštine, Milice Lalatović Žižić, kao i osoba iz njene Službe i političko uslovljavanje postali važniji od interesa građana Nikšića", kazali su iz tog kluba.

Rekli su da predsjednica SO Nikšić, umjesto da vodi tu lokalnu skupštinu i obezbijedi normalan rad, koristi instituciju kao sredstvo političkog pritiska i trgovine.

"Kada treba da se radi u interesu građana, sjednica se prekida. Kada treba obezbijediti zapošljavanje svojih, onda se očigledno pronalaze vrijeme i način, i to sve putem uslovljavanja i blokiranja Skupštine opštine."

Posebno je skandalozno, kako su rekli, što se "u javnosti već duže vrijeme govori o kadrovskim zahtjevima koji uključuju njene najbliže".

"Njen brat je zaposlen u državnoj ustanovi, suprug je postavljen u Odbor direktora Tehnobaze, dok je ranije, prema navodima, pokušano da njena sestra bude postavljena za direktoricu Doma zdravlja, što nije prošlo, pa je kao kompromis postala medicinski direktor. Sada se, kako se navodi, pokušava obezbijediti i novo zaposlenje za supruga u EPCG, pa je zbog toga redovan posjetilac ovog preduzeća, kao i iznuditi rješenje za jednog svog zaposlenog, a za drugog traži direktorsko mjesto u novoosnovanoj Agenciji. Dakle, dok se građani Nikšića bore za posao i dok mladi odlaze iz grada jer ne mogu da pronađu zaposlenje, za najbliže predsjednice Skupštine i dijela njene partije izgleda uvijek postoji neka nova funkcija, pozicija ili radno mjesto. Je li ovo Skupština građana Nikšića ili Uprava za kadrove predsjednice Skupštine", pitali su iz DPS-a.

Kazali su da građani imaju pravo da znaju da li se "koalicionim partnerima nude i uslovljavaju podrška i glasovi zapošljavanjem njihovih ljudi". "Ako je politička trgovina postala princip funkcionisanja vlasti: zaposli moje, pa ću podržati tvoje, onda je jasno zašto institucije ne mogu normalno da rade."

Današnji prekid sjednice, dodaju, zato ne može biti posmatran kao obična proceduralna stvar. "Kada se rad Skupštine prekida zbog borbe oko kadrova i zapošljavanja, onda je to direktno ponižavanje građana koji su birali odbornike da rade, a ne da trguju radnim mjestima."

Poručuju da Skupština opštine "nije privatna firma predsjednice."

"EPCG nije ničiji porodični biro za zapošljavanje. Javna preduzeća i ustanove nijesu partijski plijen, a koalicioni partneri nijesu dužni da budu taoci bilo čijih kadrovskih apetita. Zato javno pitamo predsjednicu Skupštine: Koliko još članova porodice i bliskih ljudi treba zaposliti da bi politička trgovina prestala? Ko je tražio nova zapošljavanja? Ko je kome šta obećao? I da li je današnji prekid sjednice cijena koju građani Nikšića plaćaju zbog tih kadrovskih dogovora", dodaju iz DPS-a.

Rekli su da Nikšićani zaslužuju institucije koje rade u njihovom interesu, a ne sistem u kojem se "javne funkcije koriste za zbrinjavanje porodice, prijatelja i partijskih kadrova."

"Nikšić nije ničija privatna svojina, pa ni Milice Lalatović Žižić, ni Spajićevog PES-a. Skupština nije porodična firma. Današnji prekid sjednice ogolio svu bahatost predsjednice Skupštine opštine i njene partije. Ono što Spajić radi na državnom nivou, gđa Milica sprovodi na lokalu", piše u saopštenju.