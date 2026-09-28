Može li se ljubav kupiti novcem? Šeik ispunio ćerki želju, pa joj kupio pticu od skoro pola miliona dolara

Na Međunarodnom sajmu lova i konjičkog sporta u Abu Dabiju, šeik Mansur bin Zajeda Al Nahjana je htio da ispuni svojoj ćerki želju, te joj je kupio rijedak primjer bijelog sokola u vrijednosti od 1,5 miliona dirhana.

Izvor: Kurir/Profimedia

Od 28. avgusta do 6. septembra održan je Međunarodni sajam lova i konjičkog sporta u Abu Dabiju, poznat i pod skraćenicom ADIHEX. Sajmu je prisustvovao i šeik Mansur bin Zajeda Al Nahjana, inače potpredsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata i vlasnik fudbalskog kluba Mančester siti.

Sa njim je došla i njegova ćerka šeika Latifa bint Mansur bin Zajed Al Nahjan, koja je od oca dobila nadasve luksuzan poklon.

Od tate za ćerku

Naime, na jednoj od licitacija, prodavao se i izuzetko rijedak primjerak bijelog sokola. U pitanju je bila mlada ženka, pod nazivom Qarmousha Pure Ultra White.

Pogledajte kako je izgledala kupovina:

Ptica teži tačno 1 kg i uzgojena je na poznatoj farmi Mark Moglich Falcon Farm u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je čini neprocjenjivom u arapskom svijetu jeste njeno besprekorno, potpuno čisto bijelo perje i savršene fizičke karakteristike.

Pobedničku ponudu za nju u iznosu od vrtoglavih 1,5 miliona dirhama ponudio je upravo šeik, a pticu je poklonio svojoj ćerci, kako bi joj ispunio želju.

Bilo je i skupljih kupovina

Ova kupovina, čija je protivvrijednost oko 408.000 dolara, prijetila je da postane najveća na ovogodišnjem sajmu.

Ipak, tu titulu je odnio kupac na završnoj aukciji za vrstu Gyr Pure Ultra White, gdje je ponuda dostigla nevjerovatnih 2,1 milion dirhama - oko 571.000 dolara - čime je, prema organizatorima i emiratskoj državnoj agenciji WAM, postavljen novi svjetski rekord za cijenu sokola na aukciji.

U nastavku pogledajte kako izgleda ova prodata ptica:

Na bijelog sokola gledaju kao na nešto više od ptice

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sokolarstvo ima sasvim drugačije značenje u odnosu na druga podneblja, te je to disciplina koja je veoma cijenjena kroz cijelu istoriju.

Vjekovima je povezano sa životom beduinskih zajednica, lovom i preživljavanjem u pustinji, a danas predstavlja važan dio kulturnog identiteta i nasleđa zemlje, te simbol tradicije, prestiža i statusa.

Da bi se utvrdio kvalitet i prestiž jedne jedinke, ona se ocjenjuje po porijeklu, građi, lovačkim sposobnostima, boji perja i rijetkosti. Potpuno bijeli primjerci, poput ovih prodatih na sajmu, uvijek se projcenjuju kao najvrjedniji, pa se i najviše traže.

Zbog toga, tržište vrhunskih sokolova danas je postao ozbiljan biznis, te ima međunarodne uzgajivače, specijalizovane farme, aukcije i kupce spremne da za izuzetnu pticu plate iznose koji se mjere stotinama hiljada dolara.

(MONDO)