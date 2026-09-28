Ruske snage izvele su napade dronovima na ključne infrastrukturne objekte u Ukrajini, uključujući logističke centre i vojne luke.

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Ruske snage izvele su tokom noći niz napada dronovima na logističke centre, komunikacionu infrastrukturu, luke i brodove u Ukrajini.

Ruske oružane snage nastavile su tokom noći napade bespilotnim letjelicama na logističke i komunikacione centre, lučku infrastrukturu i brodove koji se koriste za potrebe ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi TASS.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, u Kijevu je pogođen centar za obradu podataka kompanije "Ukrtelekom", koja pruža usluge fiksne i mobilne telefonije, kao i brzog interneta, uključujući usluge koje koristi ukrajinska vojska.

Ruske snage tvrde da je pogođen i centar za obradu podataka kompanije "Dreamline" u Kijevu, koja, prema njihovim navodima, obezbjeđuje brzi internet za ukrajinske oružane snage, uključujući infrastrukturu za skladištenje obaveštajnih podataka.

Na meti napada našli su se i objekti infrastrukture za snabdijevanje gorivom koje koristi ukrajinska vojska, kao i infrastruktura vojnog aerodroma Vasiljkov u Kijevskoj oblasti.

Napadi na Odesu i brodove sa vojnim teretom

Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, u Odesi je pogođen logistički centar kompanije "Nova pošta", u kojem se, kako tvrdi ruska strana, nalazio vojni teret.

U luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je, prema istom izvoru, prevozio vojnu opremu i robu dvostruke namjene za potrebe ukrajinskih oružanih snaga.

Ruska vojska saopštila je i da je izvela napad na infrastrukturu fabrike "Dunajsudoservis" u luci Izmail, velikog brodograđevinskog i remontnog preduzeća koje se bavi obnovom i modernizacijom plovila, održavanjem i preuređivanjem patrolnih čamaca.

Kako se navodi, u okviru fabričkog kompleksa pogođena je i baza jedne jedinice ukrajinske Državne granične službe.

Pored toga, ruske snage tvrde da su na moru pogodile još jedan teretni brod koji je prevozio vojni teret ka luci Odesa.

Uništeno skladište njemačke kompanije, oštećene benzinske pumpe u Kijevu

U međuvremenu, njemačka kompanija "Kerher" (Kärcher) saopštila je na Fejsbuku da je njeno skladište u Ukrajini uništeno u eksploziji.

Iz kompanije su naveli da prelaze na rezervni plan poslovanja, koji podrazumijeva korišćenje alternativnih ruta za snabdijevanje ukrajinskog tržišta svojim proizvodima.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je na Telegramu da je u kijevskom Obolonskom okrugu oštećeno nekoliko benzinskih pumpi.

Navodi o svim pogođenim vojnim ciljevima koje je iznijelo rusko Ministarstvo odbrane nisu nezavisno potvrđeni.