logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ljepša je nego kada smo bili zajedno": Amar Gile progovorio o Prijovićki, pa priznao šta stvarno misli o njoj

"Ljepša je nego kada smo bili zajedno": Amar Gile progovorio o Prijovićki, pa priznao šta stvarno misli o njoj

Autor Ana Živančević
0

Amar Gile progovorio o bivšoj djevojci Aleksandri Prijović i njenoj trenutnoj popularnosti.

Amar Gile progovorio o bivšoj djevojci Aleksandri Prijović Izvor: MONDO/Matija Popović/Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Amar Gile Jašarspahić u petak veče održao je nastup u jednoj poznatoj beogradskoj kafani. Pred izlazak na binu on je razgovarao sa novinarima i vratio se u period kada se takmičio u "Zvezdama Granda", gde je odnio pobjedu.

"Taj dio života mi je najlepši. Saša Popović mi je promijenio život i to mu nikada neću zaboraviti. Kada sam čuo da je bolestan mislio sam da će on to pobijediti, ali kada je preminuo svi smo u kući plakali. Jako me bole komentari nekih bezveznjakovića o njemu. Saša je bio najbolji čovek i svima je pomagao."

Ističe da ga popularnost nije promijenila.

"Mene nije, samo sam više trošio i više drugovao imao. Sve sam svima kupovao i davao i takav sam i dan danas."

Priznao je da je trenutno najveća zvijezda kod nas njegova bivša devojka.

"Aleksandra Prijović trenutno je najjača po svemu i po karijeri i po pjesmama i po vokalu. Promijenila se fizički, ali na bolje od perioda kada smo bili zajedno. Ona je broj jedan", pa otkrio koj njenu pjesmu bi prepjevao.

'"Sve po starom', to je presavršena pjesma."

Izvor: Kurir / MONDO

Tagovi

Aleksandra Prijović Amar Gile

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ