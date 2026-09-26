"Ljepša je nego kada smo bili zajedno": Amar Gile progovorio o Prijovićki, pa priznao šta stvarno misli o njoj

Amar Gile progovorio o bivšoj djevojci Aleksandri Prijović i njenoj trenutnoj popularnosti.

Izvor: MONDO/Matija Popović/Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Amar Gile Jašarspahić u petak veče održao je nastup u jednoj poznatoj beogradskoj kafani. Pred izlazak na binu on je razgovarao sa novinarima i vratio se u period kada se takmičio u "Zvezdama Granda", gde je odnio pobjedu.

"Taj dio života mi je najlepši. Saša Popović mi je promijenio život i to mu nikada neću zaboraviti. Kada sam čuo da je bolestan mislio sam da će on to pobijediti, ali kada je preminuo svi smo u kući plakali. Jako me bole komentari nekih bezveznjakovića o njemu. Saša je bio najbolji čovek i svima je pomagao."

Ističe da ga popularnost nije promijenila.

"Mene nije, samo sam više trošio i više drugovao imao. Sve sam svima kupovao i davao i takav sam i dan danas."

Priznao je da je trenutno najveća zvijezda kod nas njegova bivša devojka.

"Aleksandra Prijović trenutno je najjača po svemu i po karijeri i po pjesmama i po vokalu. Promijenila se fizički, ali na bolje od perioda kada smo bili zajedno. Ona je broj jedan", pa otkrio koj njenu pjesmu bi prepjevao.

'"Sve po starom', to je presavršena pjesma."

Izvor: Kurir / MONDO