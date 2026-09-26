Bivši fudbaler Rome, Juventusa i Intera Danijel Osvaldo hospitalizovan je u Argentini i njegovo zdravstveno stanje nije najbolje

Izvor: Gino Mancini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Danijel Osvaldo prolazi kroz težak period. Nekadašnji napadač Rome, Juventusa i Intera, koji je svojevremeno nosio i dres reprezentacije Italije, hospitalizovan je u Argentini nakon ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Osvaldo se nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici u Lavaloju, gdje je primljen nakon hirurške intervencije zbog teškog pleuralnog izliva (veća količina tečnosti u prostoru između pluća i grudnog koša) na desnom plućnom krilu.

Prema pisanju argentinskog lista Klarin, njegovo stanje je ozbiljno i nalazi se pod nadzorom ljekara. Kako navode argentinski mediji, Osvalda je u veoma lošem zdravstvenom stanju pronašla njegova sestra. Ona ga je potom odvela u bolnicu, gdje je bivšem fudbaleru ukazana pomoć.

Jedan argentinski televizijski program objavio je da je Osvaldo navodno podvrgnut i "resekciji plućnog tkiva", odnosno hirurškom uklanjanju dijela pluća.

"Već nekoliko dana osjećao se veoma loše. Dijagnoza je pleuralni izliv na desnom plućnom krilu", rekao je argentinski sportski komentator Pepe Očoa, koji tvrdi da je problem izazvalo "pogoršanje zdravstvenog stanja usljed upotrebe droge". Prema njegovim riječima, Osvaldo se nalazi u "veoma delikatnom kliničkom stanju" na intenzivnoj njezi, a jedina osoba koja je uz njega jeste njegova sestra.

Privatni život

Osvaldo je tokom bogate karijere nastupao za veliki broj klubova, a osim Rome, Juventusa i Intera, igrao je i za nekoliko klubova u Italiji, Španiji i Argentini. Dres reprezentacije Italije nosio je 14 puta. Međutim, privatni život nije cvjetao pošto je u Italiji morao da se suoči i sa pravnim postupcima zbog neplaćanja alimentacije za dvije kćerke. Osvaldo ima četvoro djece. Viktorija i Marija Elena žive u Italiji sa majkom Elenom, dok su Đanluka i Morison u Argentini.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Nakon što je 2020. završio fudbalsku karijeru, posvetio se muzici i osnovao bend. Prije dvije godine, u videu koji je objavio na svom Instagram profilu, kroz suze je govorio o problemima sa kojima se suočavao:

"Dugo se borim sa depresijom, osjećam da mi život izmiče iz ruku. Želio sam da to podijelim sa vama, liječim se kod psihijatra, zatvoren sam u kući i ne uspijevam da uradim ništa što je na bilo koji način produktivno. Sve ovo vam govorim zato što vjerujem da je jedini način da se zaista izliječim da podijelim ono kroz šta prolazim."