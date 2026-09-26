Bivši fudbaler Roberto Karlos upadao u finansijske probleme zbog odluka koje je donosio u karijeri i privatnom životu.

Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Legendarni brazilski fudbaler Roberto Karlos bio je miljenik čitave jedne generacije ljubitelja sporta, ali mu ni to nije pomoglo da u karijeri stekne novac koji je nemoguće potrošiti. Zapravo, sa njegovim načinom života pitanje je da li ta količina uopšte postoji, jer je sada Brazilac priznao da je nestalo čak 99 odsto svega što je stekao dok je igrao fudbal.

Na finansijske probleme Roberta Karlosa uticali su ljudi koji su mu bili bliski tokom karijere, ali i njegov privatan život. Sa sedam različitih žena dobio je ukupno 11 naslednika, pa se ne može reći da su samo agenti, menadžeri, posrednici i klubovi krivi za to što je njegov novac nestajao bez traga.

"Imao sam problema sa ljudima koji su me ostavili bez novca. Zbog agenata i porodičnih problema, izgubio sam 99 odsto svega što sam zaradio u fudbalu. Pravio sam greške i zato molim mlađe igrače da ne rade ono što sam ja radio. Jednog četvrtka sam otišao na spavanje u ponoć, a u petak sam dobio gomilu papira za koje nisam znao da postoje. Tu sam izgubio cijelu svoju istoriju", rekao je Roberto Karlos i dodao: "Sada sam uspio da restrukturiram svoj finansijski i porodični život".

Roberto Karlos je ponikao u ekipi koja se zove Union San Žuan, a na pozajmici je igrao i za Atletiko Mineiro. Ređali su se zatim Palmeiras, Inter iz Milana, Real Madrid, Fenerbahče, Korintijans, Anži iz Mahačkale i Delhi Dajnamo u Indiji za koji je upisao nekoliko nastupa godinama nakon završetka igračke karijere, dok je bio trener tog tima. Pre toga je Roberto Karlos radio u Anžiju, ali i turskim klubovima Sivaspor i Ahisarspor.

"Uvijek sam razmišljao o periodu poslije igračke karijere. Riječ je o izgradnji priče kao igrača i valorizaciji vašeg imidža. Kada sam odlučio da napustim fudbal, već sam imao licencu sportskog direktora i radio sam sa mnogim brendovima", ispričao je nekadašnji lijevi bek kojeg mnogi smatraju najboljim igračem u istoriji na toj poziciji.

Tokom karijere Roberto Karlos je osvojio pet trofeja sa Palmeirasom i jedan sa Fenerbahčeom, a najtrofejniji je bio u dresu Real Madrida. Stigao je do četiri šampionske titule, tri Superkupa Španije, tri Lige šampiona, jednog Superkupa Evrope i dva Interkontinentalna kupa. Kao reprezentativac Brazila osvojio je Mundijal, dva puta Kopa Ameriku, Kup konfederacija i bronzu na Olimpijskim igrama.