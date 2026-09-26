"Ona je sve ono čemu ja težim": Filip Car pred svima izjavio ljubav Anđeli Đuričić, evo kako je reagovala

Filip Car priznao je da gleda Anđelu Đuričić drugačije, dok je ona komentarisala djevojke iz njegove okoline.

Izvor: Instagram printscreen

Anđela Đuričić je sinoć dobila zadatak da prokomentariše djevojke koje se povezuju sa Filipom Carem, a to su: Aneli, Jakšićka, Laura, Slađa Poršelina i Kristina.

"Trenutno me nijedna ne iritira. Sa Aneli sam imala svađu prije neki dan. Slađa me je unakazila u sezoni 8, ali sa ove 3 djevojke nisam imala ništa", rekla je Anđela.

Inače, Filip Car je izjavio da u Bijeloj kući postoji samo jedna djevojka koja ga zanima za ozbiljno.

"Šta ti misliš ko je ta djevojka i da li si ga pitala ko je to?", pitao je voditelj Anđelu.

"Ne znam, stvarno. Nisam ga pitala, pitaću ga. Meni do sad to nije rekao. Ne znam ko bi to mogao da bude. Možda nema povjerenja da mi kaže, možda ima veće povjerenje u Matoru", konstatovala je Anđela.

Darko Tanasijević prozvao je Filipa Cara, a nakon toga je uslijedilo priznanje koje mnogi nisu očekivali.

"Sad se mičem i od Anđele jer smatram da nisam 100% drugarski nastrojen. To znači da sam počeo da je gledam nekim drugim očima. Mislim da bih bio lažov sam prema sebi, nisam ti ja neki folirant. Nije mi se desilo napolju, kunem ti se. Počeo sam je gledati drugačije, ne samo prijateljski", rekao je Car i dodao:

"Ne treba mi ljubav sa njom. Osjećam brigu, vidim kad je neko vrijeđa da mi se znoje dlanovi. Ne mogu više lagati da je gledam kao prijateljicu. Nisam zaljubljen, ali počeo sam da izlazim iz drugarskog gabarita. Ne znam kako ću se nositi sa ovim, skloniću se. Mislim da ću ovim što sam rekao ugroziti nju. Neprijatno će biti druženje", izjavio je Filip.

"Anđela je sve ono čemu težim"

"Kada si to osjetio?", pitao je voditelj Darko Tanasijević.

"Nedavno.

Ja se kunem da je nikad u životu nisam dotakao. Bila mi je ranije odbojna u tom smislu. Po izgledu, po ponašanju, po pedantnosti uvijek mi je bila primer savršene žene. Smatram da sada treba da dignem ručnu, da izađem iz tog drugarstva. Ja znam da je nju ovo šokiralo", otvorio je dušu Filip Car.

Izvor: Telegraf / MONDO