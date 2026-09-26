"Čekaću ga cijelog života": Prvo oglašavanje Stefani Grujić nakon što su joj uhapsili muža u "kući strave"

Stefani Grujić brani muža Zorana N. nakon hapšenja u Španiji zbog otmice i mučenja. Vjeruje u njegovu nevinost i čeka ga.

Izvor: Instagram printscreen / grujic_stefani

Nakon što je vijest da je španska policija u luksuznoj vili u Esteponi uhapsila sedmoricu državljana Srbije zbog otmice i otvaranja improvizovane sobe za mučenje šokirala javnost, saznalo se da je jedan od uhapšenih i Zoran N. suprug bivše učesnice Elite, Stefani Grujić.

Stefani se sada oglasila i tom prilikom istakla da vjeruje da Zoran nije kriv, te da će ga čekati ako treba i cijelog života.

"Jedino što mogu da kažem jeste da je sve ovo jedna velika greška i da se moj muž našao u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. Poznajem ga najbolje i čvrsto vjerujem u njegovu nevinost. On je čovjek ogromnog srca, veoma nježan i porodičan, i zato ne vjerujem u sve ono što se o njemu govori, u sve te klevete. Istina je da je moj muž uhapšen, ali sve ostalo što se pojavljuje u javnosti ne želim da komentarišem. Vjenčali smo se prošlog mjeseca u Marbelji i imamo zajedničke planove za budućnost. Naša ljubav i ono što smo zajedno gradili za mene nisu nestali ovim što se dogodilo. Čekaću ga koliko god bude potrebno. Ako treba, čekaću ga i cio život. I dalje vjerujem da ćemo veoma brzo ponovo biti zajedno i da će se na kraju pokazati istina. Do tada, molim sve da ne osuđuju čovjeka prije nego što se utvrde sve činjenice", rekla je Stefani.

"Ja svog muža poznajem i vjerujem mu. Uz njega sam i biću uz njega šta god da se dogodi, ali opet ponavljam znam da on to nikada ne bi uradio, njegova dobrota to ne dozvoljava", poručila je Grujićeva.

Stefani nakon hapšenja muža obilazi manastire

Stefani se danas oglasila na svom profilu na Instagramu gdje je objavila nekoliko storija iz crkve, uz emotikone koji simbolizuju molitve i ljubavi, te se može zaključiti da se trenutno moli za svog supruga.

Stefani je, takođe na Instagramu, pokazala i da pali svijeće za svog supruga koji je uhapšen.

Policija identifikovala osumnjičene

Španska policija identifikovala je i lišila slobode sedmoricu srpskih državljana u luksuznoj vili u Esteponi, gdje je pronađena improvizovana soba za mučenje. Među uhapšenima je Zoran N. (1991), koji se tokom leta u tajnosti venčao sa Stefani Grujić.

Sumnja se da su uhapšeni pripadnici organizovane kriminalne grupe sa razvijenom mrežom na području Kosta del Sol, Kampa de Gibraltar i Levanta, a terete se za teška krivična djela — otmicu i mučenje jednog muškarca. Većina uhapšenih odranije ima bogate policijske dosijee.