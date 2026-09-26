Više desetina mrtvih mladunaca kitova isplivalo je na plaže duž argentinskog poluostrva Valdes, saopštili su zvaničnici.
Bakterijska infekcija trenutno se smatra najvjerovatnijim uzrokom uginuća.
Bakterija može da izazove sistemsku bolest kod mladunaca kitova, a zasad nisu pronađeni dokazi o uticaju ljudskog faktora.
Pokrajinske vlasti provjeravaju nasukane brodove u ovoj oblasti u saradnji sa naučnicima, prenijela je agencija DPA.
Pogođene životinje pripadaju vrsti eubalena asutralis, koja migrira do obala Argentine, Brazila i Urugvaja radi razmnožavanja i odgajanja mladih. Veliki broj životinja okuplja se u zalivima sjeverne Patagonije.
Vlasti navode da bi ova uginuća mogla da budu dio prirodne dinamike, pošto mortalitet može znatno da varira između i unutar sezona razmnožavanja.
(Mondo)