"Ne može sa mnom kao sa njenim roditeljima": Stojin sin raskinuo sa Radojkom, žestoko je isprozivao

Voditelj Darko Tanasijević postavlja škakljiva pitanja Milanu Popovu o njegovom odnosu sa Radojkom Jovanović.

Izvor: Youtube printscreen/Zadruga

U "Eliti 10“ održana je još jedna emisija "Pitanja novinara“, tokom koje je voditelj Darko Tanasijević pokrenuo temu turbulentnog odnosa Milana Popova i Radojke Jovanović, koji već neko vrijeme privlači pažnju ukućana i gledalaca.

Darko je bez okolišanja otvorio jednu od škakljivijih tema, pa je Milana direktno upitao da li je od Radojke tražio intimne odnose određene vrste. Popov je odmah odbacio takve navode i kratko odgovorio:

"Naravno da ne", poručio je Milan.

Razgovor se tu nije završio, pa je Tanasijević potom pomenuo i tvrdnje da je Milan navodno vređao roditelje svoje partnerke. Takmičar "Elite“ i to je odlučno demantovao, objasnivši šta je zapravo rekao Radojki.

"Apsolutno nisam, samo sam rekao da ne može sa mnom da se ponaša kao prema njenim roditeljima", objasnio je Popov pred svima.

Priznanje o raskidu i sputavanju

Voditelj je potom podigao temu komentara koji kruže u javnosti i u kući da je upravo Milan taj koji sputava Radojku u rijalitiju. Milan je odlučno odbacio te navode, ali je priznao da su takva mišljenja i dovela do konačnog prekida veze.

"Ja se ne slažem generalno s tim. Mislim da ako ima takva mišljenja da je to i doprinijelo našem raskidu u nekoj mjeri. Mi nismo više zajedno, ali trudimo se da imamo dobar odnos", otkrio je Milan.

"Postao je napetiji"

Nakon Milanovog izlaganja, voditelj Darko Tanasijević obratio se i Radojki sa pitanjem da li smatra da se Milan uobrazio i "uzvijezdio" od kada se takmiči u muzičkom šouu "Pinkove zvijezde".

"Pa od tog dana je dosta napetiji", kratko je prokomentarisala Radojka, potvrdivši da je promjena u njegovom ponašanju primjetna.

Izvor: Kurir / MONDO