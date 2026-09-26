Fudbalski klub Partizan ponovo mora da plaća kaznu, UEFA je i smanjila kapacitet stadiona u Humskoj za naredni evropski meč, a crno-bijeli ostaju pod prismotrom.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Fudbalski klub Partizan ponovo je kažnjen! UEFA je ovog puta odlučila da smanji kapacitet stadiona u Humskoj za još 5.000 sjedećih mjesta, a zbog problema koji su se dogodili na meču protiv Hetafea "stradaće" zapadna tribina Partizanovog doma. Biće to još jedan jak udarac za crno-bijele.

Delegat i specijalni posmatrač zabilježili su propuste u organizaciji meča Partizan - Hetafe, koji je u okviru plej-ofa za Konferencijsku ligu igran u Humskoj ovog ljeta. Primijećeno je i da je bilo neprikladnih povika sa tribina, koje je UEFA odlučila da kazni. Inače, Partizan je na tom meču upisao trijumf, ali nije bio dovoljno ubjedljiv da se nađe u ligaškoj fazi evropskog takmičenja.

Vidi opis UEFA brutalno kaznila Partizan: Udarac po džepu, smanjenje kapaciteta i još jedan uslov Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 21 / 21 AD

Zbog upotrebe lasera i pirotehnike na meču protiv jednog od najboljih španskih klubova, Partizan će morati da plati kaznu u iznosu od 30.000 evra. Ni tu nije kraj sankcijama, koje bi u narednom periodu mogle da budu još drastičnije... Partizan će kaznu koja se odnosi na smanjivanje kapaciteta odraditi na narednom evropskom meču, a ukoliko se slični prestupi budu ponavljali i kazne će biti veće.

Naredna kazna koja čeka Partizan je smanjenje kapaciteta na stadionu za 15.000 mjesta, a u bliskoj budućnosti moguća su zatvaranja kompletne tribine ili čak utakmice bez publike. To bi bio najveći udar za klub koji već godinama ne može da stigne do ligaške faze u Evropi, a kojem evropski mečevi ipak donose zaradu od prodatih karata.

Tokom prethodnih nekoliko godina Partizan je platio gotovo 1.000.000 evra samo na kazne koje je UEFA odredila zbog ponašanja navijača u Humskoj. Na to treba dodati i novac koji nije mogao biti zarađen zbog smanjenog kapaciteta stadiona, pa se dolazi do cifre koja je ogromna za srpski fudbal. Partizanu bi bilo daleko bolje da se takvi prestupi ne dešavaju.