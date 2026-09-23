Kristina Kika Živković, influenserka koja je bila žrtva nasilja, u Jutarnjem je ispričala kako joj je Darkov pokojni brat Dragan bio zaštitnik, ali da ne zamjera Darku na demantiju.

Izvor: Matija Popović / MONDO

Pjevač Darko Lazić oglasio se na društvenim mrežama povodom navoda influenserke Kristine Kike Živković da ih poznaje i da joj je pokojni Dragan bio zaštitnik, tražeći da se njegovo ime i ime njegovog pokojnog brata više ne pominju u javnosti.

Lazić se obratio javnosti putem svog Instagram profila povodom gostovanja influenserke Kristine Kike Živković u Jutarnjem programu, gdje je govorila o nasilju koje je pretrpjela od bivšeg partnera.

Lazić je demantovao sve navode koji ga povezuju sa ovom pričom i poručio da ne želi da se njegovo ime dovodi u vezu sa crnom hronikom.

Vidi opis "Ne spominji mene i mog pokojnog brata": Darko Lazić o influenserki koja je pričala o njemu u emisiji, zaprijetio tužbom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/darkolazicofficial/printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Matija Popović / MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: pritnscreen/youtube/ AmiG Show Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printskrin/TV Pink Br. slika: 8 8 / 8

Njegovu izjavu prenosimo u cjelosti:

"Povodom Jutarnjeg programa, dužan sam da demantujem kada je u pitanju gostovanje Kristine Kike Živković. Sve navode u kojima se pominje moje ime želim da demantujem i ne želim da se uopšte moje ime pominje. Prije svega, Kiku sam viđao po proslavama mog dugogodišnjeg prijatelja. Ona je jedna od prijateljica koje su tu bile na svim tim proslavama. Tako da, zbog toga ne dozvoljavam da se moje ime uzima u bilo kom kontekstu i da se pominje preko emisija, ja sam ipak pjevač koji pjeva i uveseljava ljude. Nisam čovjek koji ima veze sa crnom hronikom i molim vas da moje ime više nikada ne pominjete", napisao je Darko, a potom se osvrnuo na njene tvrdnje da je sve demantovao jer je navodno dobijao prijetnje.

"Što se tiče toga da sam dobijao prijetnje od Nebojše pa da sam zato kao morao da objavim ono što sam objavio, to je jedna velika neistina. Kiku bih zamolio da ne spominje mene više, ni mog pokojnog brata jer je to zaista potreslo moju porodicu previše, u suprotnom će moj advokat imati baš dosta posla i imaće dosta toga da radi. Toliko od mene, više me ne uzimajte u usta".