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"Upoznala sam dečka na operacionom stolu": Tea Bilanović ludo zaljubljena, prvi put otkrila istinu o partneru

"Upoznala sam dečka na operacionom stolu": Tea Bilanović ludo zaljubljena, prvi put otkrila istinu o partneru

Autor Jelena Sitarica
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Tea Bilanović prvi put je progovorila o partneru koji nije javna ličnost.

Tea Bilanović ludo zaljubljena Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Tea Bilanović sinoć je nastupila u jednoj kafani u Beogradu, a pred nastup otkrila je detalje iz privatnog života.

Ona je odnedavno ponovo srećna u ljubavi, što se otkrilo kada su je uhvatili u društvu zgodnog doktora.

Kako je otkrila, ona se na nesvakidašnji način zaljubila u svog partnera - na operacionom stolu.

"Upoznali smo se kad sam išla na operaciju slijepog crijeva. On je hirurg. Ne želi da se eksponira. Ima prava na svoju privatnost. Pojavljujemo se zajedno, nije sad da bježi. Super se nosi sa mojom profesijom, samo da se on nešto ne miješa u to. Ne čita o meni, ima previše svojih knjiga, nije znao ko sam.", priznala je Tea.

Pomenula je i veliki novac koji pjevači ulažu u karijere i visoke cijene muzičkih saradnika s kojima radi.

"Svi producenti sa mog prvog albuma su cijenjeni i puno koštaju. Mi u svaku pjesmu vjerujemo da će biti hit u nekom momentu. Sve što radimo radimo temeljno i mnogo vjerujemo, ali publika odlučuje."

Priznala je i da li je nekada tražila da joj spuste cijenu pjesme.

"Nikad nisam tražila da mi autor spusti cijenu, uvijek uzmem pjesmu koja me dirne na prvo slušanje", rekla je pjevačica.

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Tagovi

Tea Bilanović dečko

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