Tužna vijest iz svijeta roka: Preminuo čuveni rok pjevač, tokom poslednje turneje završio u bolnici

Australijska rok scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova. Engri Enderson preminuo je svega nekoliko nedelja nakon što je tokom evropske turneje doživio srčani zastoj.

Izvor: Youtube printscreen / Cleopatra Records

Legendarni australijski rok pjevač, glumac i frontmen grupe Rouz Tatu, Geri "Engri" Enderson, preminuo je u 79. godini, potvrdili su njegova porodica i članovi benda. Enderson je preminuo u ponedeljak, 21. septembra, u Australiji, okružen članovima porodice i najbližim ljudima.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je dva dana kasnije, a porodica i kolege oprostili su se od njega emotivnom porukom u kojoj su ga opisali kao posvećenog oca, voljenog člana benda, prijatelja i čoveka koji je ostavio dubok trag u muzičkoj i zabavnoj industriji.

"Njegov gubitak duboko će osjetiti svi koji su ga poznavali i voljeli, kako u Australiji, tako i širom svijeta " navedeno je u saopštenju porodice i benda.

Srčani zastoj doživio tokom evropske turneje

Endersonova smrt usijledila je svega nekoliko nedelja nakon ozbiljnog zdravstvenog problema zbog kojeg je Rouz Tatu morao da prekine evropsku turneju povodom 50 godina postojanja benda.

Početkom avgusta pjevač je hospitalizovan tokom evropskog dela turneje, nakon čega je grupa najpre otkazala koncert zakazan za 9. avgust, a zatim i sve preostale nastupe. U tom trenutku članovi benda saopštili su samo da je riječ o zdravstvenom problemu.

Nekoliko nedelja kasnije otkriveno je da je Enderson doživio srčani zastoj i da se nalazi u bolnici na liječenju. Bend je tada zamolio javnost da poštuje njegovu privatnost i privatnost njegove porodice dok se oporavlja.

Rouz Tatu trebalo je potom da nastavi oproštajnu turneju u Australiji tokom septembra, ali se Enderson više nije vratio na binu.

50 godina bio zaštitno lice benda Rouz Tatu

Engri Enderson bio je jedno od najprepoznatljivijih imena australijskog hard roka i tokom pet decenija ostao je neraskidivo vezan za Rouz Tatu. Grupa je osnovana 1976. godine, a svojim grubim, sirovim zvukom i energičnim nastupima ostavila je veliki trag ne samo u Australiji već i na međunarodnoj rok sceni.

Pjesme poput "Bad Boy for Love", "Rock 'n' Roll Outlaw" i "We Can't Be Beaten" postale su zaštitni znak benda, dok je Endersonov promukli glas bio jedan od ključnih elemenata njihovog zvuka. Rouz Tatu je tokom decenija stekao kultni status među ljubiteljima hard roka i uticao na brojne muzičare koji su došli posle njih.

Turneja održavana tokom 2026. godine bila je zamišljena kao oproštaj od publike i obilježavanje pola vijeka postojanja benda. Zbog Endersonovog zdravstvenog stanja njen evropski dio prekinut je prije kraja.

Veliki uspjeh ostvario i bez benda

Iako je najveću slavu stekao kao frontmen Rouz Tatua, Enderson je imao i uspješnu samostalnu karijeru.

Njegova balada „Suddenly“ postala je veliki međunarodni hit i našla se na top-listama u Australiji, Velikoj Britaniji, Irskoj, Belgiji i Holandiji. Pjesma je dodatno proširila njegovu publiku i pokazala potpuno drugačiju stranu pjevača koji je dotad prvenstveno bio poznat po žestokom hard roku.

Pored muzike, tokom karijere pojavljivao se i na televiziji i filmu, a bio je poznat i po humanitarnom radu, zalaganju za mlade i angažmanu u različitim dobrotvornim organizacijama.

(Kurir / MONDO)





