logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato stanje bivšeg voditelja RTS-a nakon udesa: Doktori i dalje u strahu zbog jedne stvari

Poznato stanje bivšeg voditelja RTS-a nakon udesa: Doktori i dalje u strahu zbog jedne stvari

Autor Jelena Sitarica
0

Igor Karadarević se oglasio nakon saobraćajke

Poznato stanje bivšeg voditelja RTS-a nakon udesa Izvor: Instagram printscreen/ igorkaradarevicofficial

Bivši voditelj RTS-a, Igor Karadarević, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću u blizini opštine Krupanj.

Izvor: Youtube printscreen/ PRVA

Nakon detaljnih pregleda, voditelj je pušten na kućno lečenje, a sada se prvi put oglasio. Kako je istakao, morać da se svakodnevno javlja lekarima kako bi pratili njegovo stanje, a naročito ih brine njegov stomak.

"Napokon sam kući u Beogradu. Zahvalan Bogu i Bogorodici (nesreća se desila na Malu Gospojinu) i nekako mislim da me je taj praznik zaštitio", rekao je on za Blic.

Izvor: privatna arhiva

Potom je otkrio kako se oseća:

"Trpim jake bolove u rukama, leđima, vratu, ali sam srećan što se tako završilo. Moram na kontrolu vrata i pršljena. Rekli su mi da moram da strogo mirujem. Imam velike podlive i moram da pijem lekove za smirenje, to su mi kao obavezno prepisali. Lekari se plaše za stomak, rekli su da se pazim i ukoliko mi bude muka ili dobijem bolove da se odmah javim. Ja sam samo želeo da legnem u svoj krevet u Beogradu i ništa više", zaključio je Igor.

Podsetimo, automobil u kom je bio potpuno je uništen, dok je žena u drugom vozilu zadobila prelome dva rebra.

Tagovi

Igor Karadarević RTS voditelj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ