Poznato stanje bivšeg voditelja RTS-a nakon udesa: Doktori i dalje u strahu zbog jedne stvari

Igor Karadarević se oglasio nakon saobraćajke

Izvor: Instagram printscreen/ igorkaradarevicofficial

Bivši voditelj RTS-a, Igor Karadarević, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću u blizini opštine Krupanj.

Izvor: Youtube printscreen/ PRVA

Nakon detaljnih pregleda, voditelj je pušten na kućno lečenje, a sada se prvi put oglasio. Kako je istakao, morać da se svakodnevno javlja lekarima kako bi pratili njegovo stanje, a naročito ih brine njegov stomak.

"Napokon sam kući u Beogradu. Zahvalan Bogu i Bogorodici (nesreća se desila na Malu Gospojinu) i nekako mislim da me je taj praznik zaštitio", rekao je on za Blic.

Izvor: privatna arhiva

Potom je otkrio kako se oseća:

"Trpim jake bolove u rukama, leđima, vratu, ali sam srećan što se tako završilo. Moram na kontrolu vrata i pršljena. Rekli su mi da moram da strogo mirujem. Imam velike podlive i moram da pijem lekove za smirenje, to su mi kao obavezno prepisali. Lekari se plaše za stomak, rekli su da se pazim i ukoliko mi bude muka ili dobijem bolove da se odmah javim. Ja sam samo želeo da legnem u svoj krevet u Beogradu i ništa više", zaključio je Igor.

Podsetimo, automobil u kom je bio potpuno je uništen, dok je žena u drugom vozilu zadobila prelome dva rebra.