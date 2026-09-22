Vlada je, donoseći program Euro model koji se tiče povećanja minimalne zarade, izglasala zakone iz resora finansija, koje nije predložio nadležni ministar, saopštio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša.

Izvor: DPS

,, Oko dvije trećine, ili četiri od šest zakona koji se odnose na Euro model su iz nadležnosti Ministarstva finansija, a imamo Vladu u kojoj očigledno sistemska zakonska rješenja iz nadležnosti tog resora nije predložio nadležni ministar", naveo je Mugoša na mreži X.

Vlada je, prema njegovim riječima, izglasala zakone koji nemaju mišljenje Ministarstva finansija, iako imaju ogroman uticaj na budžet.

2/3 zakona (4 od 6) koji se odnose na “Euro model” su iz nadležnosti ministarstva finansija…1. Imamo Vladu u kojoj očigledno sistemska zakonska rješenja iz nadležnosti ministarstva finansija nije predložio ministar finansija.2. Imamo Vladu koja je izgleda izglasala zakone iz resora finansija, koje nije predložio ministar finansija.3. Imamo Vladu koja je izglasala zakone koji nemaju mišljenje ministarstva finansija, iako imaju ogroman uticaj na budžet. Na osnovu kojih inputa su onda članovi Vlade glasali za zakone ako zakone koje je trebao da predloži ministar finansija predložio neko drugi (ko?) a zakoni koji su iz drugih resora nisu imali mišljenje ministarstva finansija odnosno RIA obrazac, što je obaveza i po Poslovniku Vlade i po zakonu. Naravno, svu ovu institucionalnu neozbiljnost će zamijeniti sinhronizovani partijski vizuali i saopštenja puna floskula, tabele<>, botovi… — Boris Mugoša (@BorisMugosa)September 22, 2026

,,Na osnovu kojih inputa su onda članovi Vlade glasali, ako je zakone, koje je trebalo da predloži ministar finansija, predložio neko drugi (ko?), dok zakoni iz drugih resora nijesu imali mišljenje Ministarstva finansija, odnosno RIA obrazac, što je obaveza", naveo je Mugoša.

On još očekuje da će tu institucionalnu neozbiljnost zamijeniti sinhronizovani partijski vizuali i saopštenja puna floskula, tabele i botovi.