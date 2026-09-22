Ko je pevač (26) koji je stradao u stravičnoj nesreći: Goran malo pre smrti pevao na vašaru u Šapcu

Goran Maksimović poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Slatina kod Šapca.

Izvor: Instagram/gogo_maksimovic

Vest o pogibiji mladog pevača Gorana Maksimovića potresla je domaću javnost. Muzičar je samo veče pre objavio emotivnu fotografiju sa suprugom, a potom je, dva sata pre nesreće podelio i objavu sa prijateljima sa vašara u Šapcu.

Izvor: gogo_maksimovic/Instagram

Podsetimo, do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo izletelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica. Jedno lice je izvučeno iz automobila pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.

Inače, Goran je, pre nesreće, nastupao upravo na čuvenom Šabačkom vašaru.

Prema rečima sagovornika, atmosfera je bila izuzetna, a niko nije mogao ni da nasluti kakva će se tragedija dogoditi na njegovom povratku kući.

"Goran je bio izuzetan pevač, a još bolji čovek. Uvek je uveseljavao sve oko sebe, ovo je velika tragedija", izjavio je sagovornik za Kurir.

Bogat muzički opus i saradnja sa poznatim imenima

Goran Maksimović bio je prepoznatljiv po negovanju izvornog krajiškog melosa i narodne muzike. Godinama je bio prisutan na festivalima krajiške muzike kao izvođač i autor.

Privukao je veliku pažnju publike pesmom "Namigni de garavušo", za koju je sam komponovao muziku, dok je tekst napisao pokojni Lazo Pajčin.

Goran Maksimović Namigni se garavušo Izvor: YouTube

Tokom karijere ostvario je brojne saradnje i duete sa izvođačima kao što su Dragan Šipka, Vjeko Jošić, Draško Aljetić, kao i sa sastavom Laste Vrbanje.

Veliki uspeh ostvario je i sa Tika Taka bendom, sa kojim je pored redovnih nastupa snimio i studijsku obradu pesme "Lijepa kao grijeh", koja je zabeležila zapaženu slušanost na digitalnim platformama.