Fudbalska reprezentacija Crne Gore bi u budućnosti mogla da se pojača igračima koji nastupaju u Bundes ligi i Seriji A

Izvor: MN Press

Selektor “sokola” Mirko Vučinić je gostuju u emisiji “Fudbal fest” na Javnom servisu kazao da postoje kontakti sa Dženanom Pejčinovićem i Adinom Ličinom, dvojicom mladih fudbalera koji su ranije nastupali za crnogorske selekcije, javlja Dan.

,,Sigurno da radimo na tome. Puno se priča da smo spori ili šta već. Bilo je kontakta, ali za brak je potrebno dvoje. Ne mogu da se oženim ako me žena neće", rekao je kroz šalu Vučinić i dodao:

,,Pričamo i vidjećemo. Od nas sigurno ne zavisi. Da zavisi od nas, oni bi već danas bili ovdje", istakao je Vučinić.