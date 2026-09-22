Guverner Kalifornije proglasio je vanredno stanje na zapadnoj obali SAD zbog dolaska razornog klimatskog fenomena El Ninjo, koji prijeti nezapamćenim olujama i poplavama.

Izvor: Severe weather Europe

Guverner Kalifornije proglasio je u ponedeljak vanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Ninjo na američku zapadnu obalu, koji prijeti da ima razorne posledice.

Prema prognozama, područje bi mogle pogoditi jake i razorne oluje, sa rizikom od visokih plima koje bi mogle izazvati poplave.

"Ova mjera ima za cilj da pruži zajednicama podršku koja im je potrebna, da vlastima pruži resurse za obavljanje svog posla i uvjeri porodice da je njihova država spremna", rekao je guverner Kalifornije Gevin Njusom, javlja Index.

EL NIÑO PREP ‼️: California is getting a head start on the potential historic El Niño storm season. The state has declared a state of emergency as forecasters warn that the region could experience repeated rounds of heavy rain, powerful winds, mountain snow, flooding, landslides and coastal impacts this winter.#elnino #california #rain #winter #flood — FOX Weather (@foxweather)September 21, 2026

Ova proceduralna mjera služi, na primjer, za osiguravanje opreme za gašenje poplava, kao što su vreće sa pijeskom i pumpe.

Takođe omogućava Nacionalnoj gardi Kalifornije da se pripremi za sprovođenje operacija potrage, spasavanja, inženjerskih i logističkih operacija, saopštile su vlasti.

Praćen sušama, poplavama i rekordnim temperaturama širom svijeta, fenomen El Ninjo je prirodna klimatska varijacija koja se javlja svake dvije do sedam godina.

Nastavio je da jača u avgustu i sada ima 75 odsto šanse da postane najjači ikada zabilježen, prema podacima Nacionalne uprave za okeane i atmosferu SAD (NOAA).

U prošlosti je El Ninjo izazivao ili pojačavao suše i opasnost od požara u određenim područjima Amazona, Centralne Amerike, Indonezije i Australije, monsunske poremećaje u Indiji i obilne kiše u Istočnoj Africi.

Ovaj fenomen je pogoršan posledicama klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, koje dodatno intenziviraju ekstremne vremenske događaje.

U godini koja slijedi El Ninjo, toplota uskladištena u okeanu oslobađa se u atmosferu, što u velikoj mjeri doprinosi porastu globalnih temperatura. Mnogi klimatolozi stoga predviđaju da će 2027. biti najtoplija godina u istoriji.