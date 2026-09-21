"Tijelo i glas mu nisu dali da nastupi": Hitno oglašavanje nakon što je Goranu Bare pozlilo na koncertu (Video)

Na koncertu u Makarskoj, Goran Bare nije mogao da nastavi zbog lošeg stanja. Njegov tim se zahvalio publici na razumijevanju.

Izvor: Youtube printscreen/Tomislav4499

Pjevač Goran Bare imao je nastup u Makarskoj koji je trajao svega nekoliko minuta. Njegov koncert je prekinut već tokom prve pjesme, a sa bine ga je izvelo obezbjeđenje. Tim povodom njegov PR tim se oglasio putem društvenih mreža.

"Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na binu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja je došla da ga podrži, ali tijelo i glas nisu dali. Iskreno se izvinjavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam mnogo znači.

Izvor: Una/srceenshot

"Izvinjenja i zahvalnost na razumijevanju upućujemo i organizatorima, Turističkoj zajednici grada Makarske i Gradu Makarskoj. Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u decembru i ponovo družimo uz muziku."

Pogledajte kako je to izgledalo:

Snimak je ubrzo izazvao brojne reakcije i podeljene komentare pratilaca na društvenim mrežama: "Ne daj se Bare. Takav je život. Nadam se da će biti još prilike poslušati te".