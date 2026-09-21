Njemačka se reprezentacija se oprašta od Adidasa, jer od 2027. godine reprezentacija prelazi na "Najki". Legende su bile upitane za najljepši dres u istoriji uoči promocije posljednjeg modela.

Izvor: Instagram/adidasfootball/

Fudbalska reprezentacija Njemačke poslednji put dobija svoj "Adidas" dres, jer će od 2027. godine nositi "Najki", poslije čak 72 godine. U tu čast, povodom promocije novog dizajna i ujedno kraja saradnje sa njemačkim proizvođačem sportske opreme, Adidas je objavio je sjajan video-snimak, kojim je podsjetio na opreme u kojima je doslovno pisana istorija fudbala.

U "oproštajnom" spotu se pojavljuju neki od velikana njemačkog fudbala i reprezentacije, pre svih Jirgen Klinsman, u dresu u kojem je 1996. godine predvodio "Manšaft" do titule prvaka Evrope u Engleskoj, na starom Vembliju. Tu je i Filip Lam, u dresu u kojem je 2006. godine sa Njemačkom bio treći na Svjetskom prvenstvu koje je i organizovala. Naravno, tu je i neizbežni golman Manuel Nojer, u narandžastom golmanskom dresu, koji su nosili šampioni svijeta i velikani u rukavicama, Oliver Kan, Jens Leman, sve do Sepa Majera sedamdesetih.

Dresovi Njemačke kroz istoriju

Njemački šampionski dres sa Svjetskog prvenstva 2014. godine u Njemačkoj, u crno-crvenoj boji na pruge, nosio je Per Mertesaker, defanzivac tog tima. Baš u tom dresu igrao je u kultnoj pobijedi protiv Brazila 7:1 na Marakani.

Centarfor aktuelne reprezentacije Nemačke Nik Voltemade je u zanimljivom video-spotu zapisivao ideje velikana reprezentacije o tome koji je najljepši dres "Pancera". Džoker Nemačke sa nedavnog Svjetskog prvenstva u Americi Deniz Undav obukao je upravo opremu iz SAD, koja je dizajnom podsjećala na miks mnogih prethodnih. Florijan Virc je kroz šalu u ljubičastom dresu primijetio: "Odaberite neki tipično njemački. Ljubičasti, na primjer".

Pogledajte sjajan video-spot, kojim je najavljem posljednji model, u kojem će ekipa Jirgena Klopa ove jeseni igrati i protiv Srbije i Ligi nacija.