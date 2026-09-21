Pjevačica Viki Miljković otkrila je da bi voljela da bude mentor Stojinom sinu u "Pinkovim zvezdama" i prokomentarisala žiri.
Pjevačica Viki Miljković stigla je u elegatnoj bordo kombinaciji na snimanje novih "Pinkovih zveda", a tom prilikom je pred našim kamerama prokomentarisala takmičare, kao i kolege iz žirija.
Uputali smo Viki da li bi voljela da bude mentorka Stojinom sinu, Milanu Popovu, koji se trenutno nalazi u "Eliti", ali će biti dio "Pinkovih zvezda".
Pogledajte kako on izgleda:
Viki nam otkrila da li bi voljela da bude mentor Stojinom sinu: Priznala kakve su Karleuša i Zorica u novoj sezoni
"Da, naravno, kako da ne. Stoja je meni mnogo draga koleginica i ja je baš volim i poštujem, čak dok sam živjela na Bežanijskoj kosi smo se s vremena na vrijeme viđale", rekla nam je Viki.
Ovako je Viki izgledala na snimanju:
Viki nam otkrila da li bi voljela da bude mentor Stojinom sinu: Priznala kakve su Karleuša i Zorica u novoj sezoni
Pjevačica je priznala da će posebno biti oprezna prema njemu jer je u pitanju sin njene koleginice.
"Inače gledam da budem prema kandidatima vrlo blagonaklona, a pogotovo kada znam da je to sin moje koleginice.Uvijek stavim sebe u poziciju kako bi bilo da moje dijete dođe pred njih", rekla je Viki.
Poslušajte njenu izjavu:
Potom je prokomentarisala i ostale članove žirija.
"Pa uvijek ima neke izlive emocija. Kao što reće Despić: 'Ko nema košmare od Jelene?' Nešto je skakala na njega, htjela da se svađa sa mnom", rekla je ona.