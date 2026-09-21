Pjevačica Viki Miljković otkrila je da bi voljela da bude mentor Stojinom sinu u "Pinkovim zvezdama" i prokomentarisala žiri.

Izvor: MONDO

Pjevačica Viki Miljković stigla je u elegatnoj bordo kombinaciji na snimanje novih "Pinkovih zveda", a tom prilikom je pred našim kamerama prokomentarisala takmičare, kao i kolege iz žirija.

Uputali smo Viki da li bi voljela da bude mentorka Stojinom sinu, Milanu Popovu, koji se trenutno nalazi u "Eliti", ali će biti dio "Pinkovih zvezda".

Pogledajte kako on izgleda:

"Da, naravno, kako da ne. Stoja je meni mnogo draga koleginica i ja je baš volim i poštujem, čak dok sam živjela na Bežanijskoj kosi smo se s vremena na vrijeme viđale", rekla nam je Viki.

Ovako je Viki izgledala na snimanju:

Vidi opis Viki nam otkrila da li bi voljela da bude mentor Stojinom sinu: Priznala kakve su Karleuša i Zorica u novoj sezoni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

Pjevačica je priznala da će posebno biti oprezna prema njemu jer je u pitanju sin njene koleginice.

"Inače gledam da budem prema kandidatima vrlo blagonaklona, a pogotovo kada znam da je to sin moje koleginice.Uvijek stavim sebe u poziciju kako bi bilo da moje dijete dođe pred njih", rekla je Viki.

Poslušajte njenu izjavu:

Pogledajte 00:50 Viki nam otkrila da li bi volela da bude mentor Stojinom sinu: “Jk i Zorica su se vratile na fabrička podešavanja” Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Potom je prokomentarisala i ostale članove žirija.

"Pa uvijek ima neke izlive emocija. Kao što reće Despić: 'Ko nema košmare od Jelene?' Nešto je skakala na njega, htjela da se svađa sa mnom", rekla je ona.