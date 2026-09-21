Zoranu Birtaševiću preminuo otac: Prijatelj Jelene Karleuše na mrežama objavio samo jednu riječ

Zoran Birtašević je svom ocu posvetio kratku, ali emotivnu poruku

Izvor: Instagram/zoranbirtasevic/printscreen

Zoran Birtašević, dugogodišnji saradnik i najbolji prijatelj Jelene Karleuše prolazi kroz težak životni period. On je ostao bez oca, a tužnu vijest podijelio je sa svojim pratiocima na Instagramu, uz fotografiju svog tate i kratku poruku.

"Tata. 1960-2026", napisao je Zoran uz emotikon bijelog goluba.

Birtašević je godinama jedno od najbližih lica uz Jelenu Karleušu, kako kada je riječ o njenoj karijeri, tako i kada su u pitanju brojni privatni i poslovni projekti.

Njihova saradnja traje više od decenije, a tokom tog perioda izgradili su odnos koji je pjevačica u više navrata opisivala kao mnogo više od profesionalnog.

U kakvim je odnosima s Duškom?

Tako je bilo i kada ju je pratio u tužilaštvo na saslušanje u vezi sa incidentom koji se dogodio između nje i supruga Duška Tošića na božićno jutro.

Iako u potpunosti poštuje Jeleninu odluku da ne iznosi detalje o braku i privatnim problemima u javnost, Birtašević ima jasno formirano mišljenje o Dušku Tošiću.

Zoran je tada na Instagramu dobio pitanje koje je glasilo: "U kakvim si odnosima sa Duškom?" kratko odgovorio:

"Ni u kakvim", napisao je Zoran i time otkrio šta misli o bivšem Jelene Karleuše.