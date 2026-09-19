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Pjevačica čeka prvo dijete u 46. godini: Mjesecima krila da je u drugom stanju, podijelila lijepe vesti

Pjevačica čeka prvo dijete u 46. godini: Mjesecima krila da je u drugom stanju, podijelila lijepe vesti

Autor Ana Živančević
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U svojoj emotivnoj objavi, Lana Škrgatić podijelila je iskustva o trudnoći i podršci koju je imala tokom ovog posebnog perioda.

Pjevačica čeka prvo dijete u 46. godini Izvor: Instagram printscreen/ lana.skrgatic

Poznata hrvatska kantautorka i multiinstrumentalistkinja Lana Škrgatić objavila je lijepe vijesti - u 46. godini čeka dijete.

Trudnoću je mjesecima čuvala od javnosti, a sada je odlučila da podijeli dio svog iskustva i otkrije sa kakvim se strahovima i neizvesnošću suočavala.

Lana je na društvenim mrežama saopštila da njihovo "malo čudo" uskoro stiže, nakon perioda koji je za nju bio ispunjen nadom, ali i teškim trenucima.

"Postoje životne priče koje se ne mogu ispričati u nekoliko rečenica. Grade se godinama, od nade, straha, pokušaja, razočaranja, tišine i vjere da će se jednom dogoditi nešto lijepo. Ovo je dio moje priče. Nakon svega što smo prošli, danas napokon pronalazim snagu da podijelim sa vama ono što mjesecima nosim u sebi. Naše malo čudo uskoro dolazi", napisala je Lana.

Evo kako Lana izgleda:

Muzičarka je priznala da joj je trudnoća donijela različite emocije, od sreće i nade do straha, suza i neizve,snosti, piše Večernji.hr.

Kako je navela, kroz sve to imala je i veliku podršku ljudi koji su joj bili bliski, dok su se neki za koje je očekivala razumijevanje u međuvremenu udaljili iz njenog života.

"Nikad nije kasno za nadu, ljubav i novi početak. Naš put i tajming su drugačiji, ali vjerujem da se sve posložilo baš onako kako je trebalo. Ova trudnoća je više od iščekivanja novog života. Ona je ponovno buđenje sreće kojoj sam se ponekad bojala potpuno prepustiti," poručila je.

Izvor: Nova / MONDO

Tagovi

Lana Škrgatić trudnoća

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