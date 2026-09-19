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Preminula legendarna pevačice bivše Jugoslavije: Lidija Kodrič osvojila je brojna muzička priznanja

Preminula legendarna pevačice bivše Jugoslavije: Lidija Kodrič osvojila je brojna muzička priznanja

Autor Marina Cvetković
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U 83. godini preminula je slovenačka i jugoslovenska zvezda Lidija Kodrič.

Preminula legendarna pevačice bivše Jugoslavije Izvor: Youtube printscreen / RTS

Lidija Kodrič rođena je 1944. godine u Kranju. Njeni muzički počeci datiraju iz 1962. godine, kada se na mariborskom festivalu zabavne muzike Katedra proslavila pesmom "Moja mala tiha sreća".

Iste godine nastupila je i na prvom festivalu Slovenačke popevke na Bledu. Tokom karijere nastupala je na brojnim muzičkim festivalima širom Jugoslavije, gde je dobila veliki broj priznanja.

U vreme pre nastanka grupe ABBA, Lidija Kodrič je bila član kvarteta "One i oni" čija popularnost je bila velika i van granica Jugoslavije, a bend su pored nje činili i Daliborka Stojšić, Minja Subota i Žarko Dančuo.

(b92 / MONDO)   

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Lidija Kodrič

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