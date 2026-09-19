Preminula legendarna pevačice bivše Jugoslavije: Lidija Kodrič osvojila je brojna muzička priznanja

U 83. godini preminula je slovenačka i jugoslovenska zvezda Lidija Kodrič.

Izvor: Youtube printscreen / RTS

Lidija Kodrič rođena je 1944. godine u Kranju. Njeni muzički počeci datiraju iz 1962. godine, kada se na mariborskom festivalu zabavne muzike Katedra proslavila pesmom "Moja mala tiha sreća".

Iste godine nastupila je i na prvom festivalu Slovenačke popevke na Bledu. Tokom karijere nastupala je na brojnim muzičkim festivalima širom Jugoslavije, gde je dobila veliki broj priznanja.

U vreme pre nastanka grupe ABBA, Lidija Kodrič je bila član kvarteta "One i oni" čija popularnost je bila velika i van granica Jugoslavije, a bend su pored nje činili i Daliborka Stojšić, Minja Subota i Žarko Dančuo.

(b92 / MONDO)