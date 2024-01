REKLA SAM BRATU "SEDI, IMAM NEŠTO DA TI KAŽEM": Ćana nije sanjala da će biti pevačica - radila kao šankerica, sad je HIT

Jedna od najtraženijih pevačica na domaćoj sceni ispričala sve o početku karijere

Izvor: Pink screenshot

Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, jedna je od najpoznatijih, ali i najtraženijih pevačica narodne muzike. Ćana je hit zbog svojih nesvakidašnjih dolazaka na slavlja i veselja, a sada je u velikoj ispovesti ispričala i da je radila kao na kasi u studentskoj menzi i kao šankerica kada su joj prišli muzičari...

"Majka se razbolela baš tada kada je trebalo da upišem fakultet i ja onda ostala sa njom, da joj pomognem, ona je bila jako dugo u bolnici. To je bila teška šijalgija. Braća su se poženila, a ja sam rekla da ću ja ostati sa njom. Kada ostanete iza generacije, nije lako. Uvek sam imala u glavi da braća ne treba da odvajaju novac sada i za mene. Pokušavala sam da dobijem stipendiju, ali i to se izokrenulo. Dobro sam igrala košarku, sigurna sam da bih imala dobre rezultate da sam imala uslove da nastavim da treniram, ali svašta nešto se izokrenulo, to nije moglo da se realizuje“, rekla je Ćana i dodala da je imala prilike da se školuje u Sloveniji ili Subotici.

Izvor: RTS /Printscreen

"Ja sam otišla u Suboticu, ne znam zašto nisam otišla u Sloveniju, dosta naših ljudi je tamo bilo, svi su radili, zarađivali, kupili stanove i kuće, porodični su i negde oko 180 porodica iz mog mesta je otišla u Ljubljanu. Međutim, ja sam zavolela Suboticu kad sam prvi put otišla tamo, a u to vreme je Subotica vrvela od kafana i restorana i ja sam negde u svojoj podsvesti mogla da se oprobam kao pevačica. Mama je mene molila da srednju školu upišem u Sloveniji, da upišem Trgovačku. Ali meni se nije išlo u Trgovačku, a druga stvar, tada je za tehničke škole bio uveden prijemni ispit i meni je to bio izazov. Uveo se Poljoprivredni smer, 368 đaka se prijavilo, a samo su nas 35 primili, ja sam bila deveta na listi. Mami za ljubav sam poslala dokumenta i u Sloveniju, i tamo su me primili, ona mi kaže ‘idi tamo’, ali nisam htela".

Ćana otkriva i da nikada nije radila u profesiji i da joj se na prvom radnom mestu pojavila šansa da se ostvari kao pevačica.

Izvor: Kurir TV

"Interesantno je što niko od nas 35 koji smo završili se nije zaposlio u struci. Ja sam se zaposlila u nekom restoranu ‘Ekspres’ u Subotici, jedan deo je bio restoran gde se hrane studenti, a drugi deo je bila kafana koja se zvala ‘Beograd’, preko puta je bila kafana ‘Zagreb’. Ja sam radila na kasi za hranu. U toj kafani su bili muzičari i ja sam slušala kada oni vežbaju i oni mi govore ‘ma, ti Bosanka mora da znaš da pevaš’ ja reko ‘ne mogu, doći će mi neko ovako’. Sećam se da sam pevala nešto od Vesne Zmijanac i Šemse, one su tada baš bilo aktuelne. Oni onako stali i počeli da me vrbuju, ali ja nisam smela nikome da kažem jer sam se plašila da će pući bruka".

Ćana otkriva i da je nakon odlaska pomenutog benda došao drugi bend koji je čuo "da ima šankerica koja dobro peva".

"Bio neki Crnogorac koji mi je rekao ‘idi pitaj brata da li smeš da pevaš’. Ja sam kao šanker tada imala 15 miliona platu i jedan obrok, a muzičari su imali 80 miliona platu, plus bakšiš, tri obroka, još plaćen stan. A ja sam kao šanker imala 15 miliona platu i morala sam sama da plaćam stan jer je brat živeo tri kilometra dalje, a ja radila do kasno, pa mi je bilo lakše da nađem stan koji je blizu. Oni mene svaki dan vrbuju da ja idem, i ja sam razmišljam kako da kažem bratu, odem kod njega i kažem mu ‘sedi’, a on me pita ‘da li treba da uzmem rakiju’, to je kod nas običaj. On je bio ubeđen da sam našla momka i da ću se udati, i pita on mene ‘odakle je’, ja mu kažem da nemam momka, i onda ja njemu ispričam da me ovi zovu, da su me zvali prethodni".

Izvor: Pink TV/Screenshot

Oba brata su je podržala, majka se ljutila, a Ćana priznaje da je nepripremljena ušla u posao.

"Ušla sam nepripremljena u ovaj posao, nisam znala šta je to što je potrebno nekoj radnoj pevačici. Nisam imala garderobu, obuću, ja sam bila sportski tip. Imali smo puno bakšiša i kako šta zaradim, ja idem i kupujem i tako je stalno bilo. Što zaradim, to dam za garderobu, šminku, frizuru. Znala sam da sebe moram da obezbedim, nemam nikog imućnog iza sebe da mi kupi stan i auto, nego sam sve morala sama, pa sam od vozačkog ispita krenula sama.“