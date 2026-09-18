"Moram na terapiju da ne bi došlo do operacije": Zorica Marković u velikim bolovima, progovorila o svom stanju

Pjevačica Zorica Marković progovorila je o bolovima u koljenu i izazovima koje donose nastupi i svakodnevne obaveze.

Izvor: Youtube pritscreen/ Kurir

Pjevačica i rijaliti zvijezda, Zorica Marković, se uvijek na javnim okupljanjima pojavi sređena i dotjerana, ali i u dobrom raspoloženju, te tako malo ko zna da već duže ima problema sa koljenom, kao i da uz pomoć terapija, ublaži bolove.

Brojni nastupi, ponekad i visoke potpetice, ali i svakodnevne obaveze kod kuće su, kako kaže Zorica Marković, doveli do preopterećenja.

"Idem na terapije, ponovo mučim muku sa koljenom. Napukao mi je meniskus i tri nedelje imam zakazane terapije", rekla je ona.

"Imam baš velike bolove, ali moram da izguram ove terapije kako ne bi došlo do operacije, u suprotnom moraću da se operišem", rekla je Zorica.

Inače, Zorica Marković je u nedavnom intervjuu pričala o aktuelnom rijaliti programu "Eliti 10", ali i žiriju "Pinkovih zvezda", te tom prilikom potkačila koleginicu Viki Miljković.

Pogledajte fotografije Viki u "Pinkovim zvezdama":

"Mislim da bih zasigurno bila bolja od Viki Miljković. Dosadila je i Bogu i narodu. O 'Zvezdama Granda' ni ne razmišljam, to me ne zanima. Mislim da su trebali da me zovu u Pinkove zvezde, oni me zovu samo u Elitu, ali neću više", izjavila je Zorica, a na pitanje šta ima protiv Viki, rekla je:

"Viki mi ništa nije uradila, ali ne podnosim je, mislim da se mnogo folira. Znam je iz Niša dok nije nijednu pjesmu snimila, ružno je što se prema Kemišu i Zorici ponaša bahato i bezobrazno", rekla je ona.

O ulasku u "Elitu 10"

"Imam dosta nastupa iako se ne eksponiram i ne mašem time. Znam da falim u Eliti 10, zvao me je Željko Mitrović, ali dosta je. Imam druge planove. Radim neka veselja, bolje mi je to. Na mene ne može ništa da utiče, ja sam tu igricu davno prešla. Smiješno mi je sve to. Žao mi je što prošle godine nisam bila do kraja da ih raskrinkam, jer sve što sam rekla se desilo", rekla je ona.

Ovako je Zorica izgledala u "Eliti":

Vidi opis "Moram na terapiju da ne bi došlo do operacije": Zorica Marković u velikim bolovima, progovorila o svom stanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 9 / 9 AD

Izvor: Telegraf/ MONDO