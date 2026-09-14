Zorica Marković mora da se iseli iz vile u Jajincima: Ima nekretnine od 800.000 €, sad otkrila gdje će živjeti

Pjevačica Zorica Marković planira trajno preseljenje u Zaklopaču, bježeći od gužve i buke u svom nekada mirnom kraju.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pjevačica Zorica Marković priznala je da je donijela odluku da napusti svoj dom u kom je provela pune tri decenije, jer više ne može da trpi buku i neprestanu gradnju u svom naselju.

Zorica Marković je objasnila da su Jajinci, u kojima je živjela 30 godina, nekada bili mirno mjesto, ali da su u međuvremenu postali izuzetno popularan kraj u koji su se doselile mnoge poznate ličnosti, zbog čega je naselje postalo pravi "mravinjak".

Ovako izgleda njena kuća u Zaklopači:

Kakve je probleme imala i gdje je pronašla novu oazu mira, pjevačica je otvoreno ispričala: "Kod mene u kraju se prave zgrade, sve veće i veće gužve. Preko prijatelja sam našla plac dolje na ulasku u Grocku, tačnije Zaklopača. Dopalo mi se — lijepa priroda, okruženje, mir, blizu je i Dunav. Da se sklonim kad se ovdje gradi, ne mogu da izdržim te bagere i buldožere, postao je mravinjak".

Planira trajno preseljenje

Iako je za početak planirala samo privremeni beg od gradilišta i buke, pjevačica ističe da joj se nova lokacija sve više dopada i da razmišlja o trajnoj selidbi.

"Kako stvari stoje, sve mi se više i više dopada, možda se i desi da se preselim. Za početak da se sklonim, ali kako se ovdje sve naseljava, a ja to ne volim... Ovdje sam 30 godina, imala sam mir i tišinu, bilo je selo, a sad je postao popularan kraj".

Dok mnogi njene kolege novac troše na prolazne stvari, Zorica je svaki zarađeni dinar pametno štedjela i investirala. Zahvaljujući tome, danas se može pohvaliti pravim bogatstvom – njena ukupna imovina procjenjuje se na nešto manje od milion eura, dok same nekretnine vrijede oko 800.000 eura.

Ovako izgleda njena vila:

Izvor: Blic / MONDO